Медицина будущего: 5 экстремальных технологий бессмертия

Ученые и предприниматели прилагают огромные усилия, чтобы найти эффективное средство против старения. Однако большинство из "перспективных" способов сомнительны, а их создатели, похоже, заинтересованы только в финансовом вознаграждении.

Издание Wired подготовило обзор самых необычных идей, которые обещают "вечную молодость".

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По некоторым оценкам, в прошлом году на борьбу со старением люди потратили 43 миллиарда долларов. И хоть единственный научно подтвержденный способ продлить молодость – это физическая активность и правильное питание, люди продолжают надеяться на появление "таблетки бессмертия".

А значит, появляется немало стартапов, которые обещают продлить жизнь, а ученые проводят странные эксперименты, чтобы одержать победу над старостью.

Замена конечностей

Итальянская компания Skorpion Medical создает персонализированные устройства для пожилых людей. Среди их продукции – слуховые аппараты, персонализированные ходунки и даже напечатанная на 3D-принтере инвалидная коляска.



3D-отпечаток руки создан итальянской компанией биомедицинской инженерии Skorpion Medica​l

Криогенное замораживание

С научной точки зрения криогенные технологии остаются сомнительными. Тем не менее, их популярность растет. Среди людей, которые планируют найти бессмертие с помощью заморозки, основатель PayPal Питер Тиль, ученый Рэй Курцвейл и российский трансгуманист Алексей Самыкин. Курцвейл верит, что после 2050 года решат проблему старения.

Алексей Самыкин стоит перед двумя контейнерами, где хранятся замерзшие тела в одном из двух заведений КриоРуса в Москве

Криосауны

Если заморозка на несколько десятилетий кажется вам слишком экстремальной, решение — криосауны. Трехминутное погружение в жидкий азот с температурой ниже -100 ° C должно разрушить поврежденные и злокачественные ткани, а также снизить воспаление. Кроме того, это якобы повышает иммунитет и ускоряет обмен веществ. Научной основы у подобной терапии, впрочем, нет.

Первую криосауну Япония открыла в конце 1970-х

Озон и ультрафиолет

Необычная процедура – обработка кожи озоном и ультрафиолетом. Озон считают эффективным противовоспалительным средством, которое к тому же повышает иммунитет.



Так выглядит кабинка для процедур с озоном

Защита нервных клеток

Фермент NAD + играет важную роль в метаболизме, старении клеток и защите нейронов. Однако с возрастом его уровни снижаются. Некоторые ученые уверены, что повернуть этот процесс можно с помощью биодобавок, содержащих молекулу — предшественника NAD +.

Препарат содержит химическое вещество, которое называют рибозидом никотинамида, формой витамина В

В экспериментах с мышами соединение действительно вернуло молодость подопытным животным, однако нет гарантий, что оно окажется эффективным и для человека.