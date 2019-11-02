Медицина будущего: клиниками будет управлять искусственный интеллект

Развитие науки не стоит на месте, и уже скоро на улицах могут появиться мобильные клиники под управлением искусственного интеллекта.

Компания ArtefactGroup недавно продемонстрировала довольно интересное видение медицинских технологий недалекого будущего: самоуправляемую клинику с искусственным интеллектом.

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В ней сочетаются не только инновационные датчики и сенсоры для диагностики состояния здоровья, но и технология, которая лежит в основе беспилотных автомобилей.



Мобильная клиника будет ездить по улицам города

Мобильная клиника будет получать данные о здоровье посетителя из разных источников (браслетов, трекеров, умных весов, аптечек и даже умных туалетов). Все необходимые дополнительные процедуры могут быть проведены прямо в "передвижном кабинете": термография, исследование дыхания и сердечного ритма, исследование легких и измерение давления.

Проведя диагностику, система сможет дать заключение о состоянии здоровья, сделать запись на консультацию к нужному специалисту для дальнейшего обследования, выписать рецепт и даже выдать необходимые лекарственные препараты прямо на месте.

Кроме этого, в случае серьезных проблем со здоровьем мобильная клиника сможет соединить пациента с дежурным врачом-консультантом или доставить пациента в ближайшее медицинское учреждение.

Может показаться, что создание такой мобильной клиники – что-то из области фантастики, но на самом деле большая часть необходимых технологий в том или ином виде уже существует.

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