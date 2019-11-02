Медицина будущего: клиниками будет управлять искусственный интеллект

25 Читати новину українською
Медицина будущего: клиниками будет управлять искусственный интеллект

Развитие науки не стоит на месте, и уже скоро на улицах могут появиться мобильные клиники под управлением искусственного интеллекта.

Компания ArtefactGroup недавно продемонстрировала довольно интересное видение медицинских технологий недалекого будущего: самоуправляемую клинику с искусственным интеллектом.

Читайте также: Создали пластырь, который заменит хирургические швы: видео

В ней сочетаются не только инновационные датчики и сенсоры для диагностики состояния здоровья, но и технология, которая лежит в основе беспилотных автомобилей.

Мобільна клініка їздитиме вулицями міста
Мобильная клиника будет ездить по улицам города

Мобильная клиника будет получать данные о здоровье посетителя из разных источников (браслетов, трекеров, умных весов, аптечек и даже умных туалетов). Все необходимые дополнительные процедуры могут быть проведены прямо в "передвижном кабинете": термография, исследование дыхания и сердечного ритма, исследование легких и измерение давления.

Проведя диагностику, система сможет дать заключение о состоянии здоровья, сделать запись на консультацию к нужному специалисту для дальнейшего обследования, выписать рецепт и даже выдать необходимые лекарственные препараты прямо на месте.

Кроме этого, в случае серьезных проблем со здоровьем мобильная клиника сможет соединить пациента с дежурным врачом-консультантом или доставить пациента в ближайшее медицинское учреждение.

Может показаться, что создание такой мобильной клиники – что-то из области фантастики, но на самом деле большая часть необходимых технологий в том или ином виде уже существует.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
В российском Нарьян-Маре в детском саду мужчина зарезал 6-летнего ребенка : все, что известно
сегодня
2740
Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Техно Искусственный интеллект Новости Здоровье Лечение Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
1 ноября 16:47 День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
Ірина Полицька 1300
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
28 октября 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 101462
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
28 октября 12:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Вікторія Кутьїна 51695
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
1678
Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
22 октября 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
Наталя Сколоздра 1224
Новости
Больше новостей
Залиште відгук