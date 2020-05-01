Минздрав уже 5 месяц блокирует закупку жизненно необходимых лекарств, – Супрун
Министерство здравоохранения затягивает закупки лекарств и медпрепаратов по государственным программам лечения. Из-за этого украинцы могут остаться без вакцин и необходимых препаратов.
Об этом сообщила бывшая министр Минздрава Ульяна Супрун.
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Руководство Минздрава затягивает процесс закупки ряда лекарств, в частности речь идет о вакцинах для проведения прививок, антиретровирусной терапии для людей с ВИЧ, лекарствах для людей с туберкулезом, гепатитами В и С, с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими болезнями. В целом блокируется 38 направлений.
Уже начался пятый месяц 2020 года, но процесс закупок дальше блокируется. По словам Супрун, до сих пор не выбраны международные организации, которые будут закупать лекарства и не подписаны соответствующие соглашения, не утверждены необходимые документы для старта закупок.
Супрун также сообщила о системных атаках и сильном давление на ГП
Речь идет о том, что Минздрав Украины инициировал расследование в отношении ГП из-за предыдущей истории с закупками защитных костюмов для врачей. Заместитель министра Светлана Шаталова заявила, что собрала соответствующую информацию и направила в правоохранительные органы.
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То есть Минздраве Украины считает, что ГП нарушило законодательство при выполнении этой закупки. Следствием инициирования расследования является фактическое блокирование работы агентства.
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