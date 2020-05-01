Минздрав уже 5 месяц блокирует закупку жизненно необходимых лекарств, – Супрун

Министерство здравоохранения затягивает закупки лекарств и медпрепаратов по государственным программам лечения. Из-за этого украинцы могут остаться без вакцин и необходимых препаратов.

Об этом сообщила бывшая министр Минздрава Ульяна Супрун.

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Руководство Минздрава затягивает процесс закупки ряда лекарств, в частности речь идет о вакцинах для проведения прививок, антиретровирусной терапии для людей с ВИЧ, лекарствах для людей с туберкулезом, гепатитами В и С, с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими болезнями. В целом блокируется 38 направлений.

Ульяна Супрун “Закупки лекарств и медицинских изделий по бюджетным программам под угрозой! До сих пор около 10 миллиардов гривен, которые на это выделены, не начали использоваться. Это означает, что уже к концу этого года сотни тысяч пациентов могут не получить жизненно необходимые лекарства, ведь их просто не будет”.

Уже начался пятый месяц 2020 года, но процесс закупок дальше блокируется. По словам Супрун, до сих пор не выбраны международные организации, которые будут закупать лекарства и не подписаны соответствующие соглашения, не утверждены необходимые документы для старта закупок.

Ульяна Супрун “Максим Степанов уже более месяца в должности, но и в дальнейшем совершенно игнорирует этот вопрос. Как и предыдущие руководители Минздрава Зоряна Скалецкая и Илья Емец. И сейчас, когда пациентские организации буквально кричат о возможном кризисе, вместо того, чтобы разблокировать этот процесс, Министерство здравоохранения Украины вкидывает лживые заявления о долге международных организаций перед Минздравом”.

ГП Медицинские закупки – это? ГП Медицинские закупки – независимая закупочная организация, созданная в 2018 году, постепенно перенимает централизованный процесс закупок.

Супрун также сообщила о системных атаках и сильном давление на ГП

Речь идет о том, что Минздрав Украины инициировал расследование в отношении ГП из-за предыдущей истории с закупками защитных костюмов для врачей. Заместитель министра Светлана Шаталова заявила, что собрала соответствующую информацию и направила в правоохранительные органы.

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Ульяна Супрун “Цинизм этого обвинения реально зашкаливает. Ведь сначала Минздрав Украины делегировал проведение закупки костюмов ГП, после выполнения условий тендера и даже заключения лучшей цены, заблокировал эту сделку на основании абсолютно бессмысленной причины, а в дальнейшем молниеносно провел самостоятельно закупку костюмов по цене в два раза выше ”.

То есть Минздраве Украины считает, что ГП нарушило законодательство при выполнении этой закупки. Следствием инициирования расследования является фактическое блокирование работы агентства.

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