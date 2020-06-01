97 новорожденных детей от суррогатных матерей, которых не могли забрать из-за карантина, отдадут родителям уже через 2 недели. Министерство здравоохранения предоставило такое разрешение. Сейчас они должны пройти двухнедельную обсервацию.

Почему новорожденные до сих пор находятся в отеле "Венеция", объяснила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время брифинга 1 июня, пишет 24 канал.

Читайте также: Приехали за своим счастьем: аргентинцы прибыли в Украину за детьми от суррогатных матерей

По словам Денисовой, к ней обратилась 91 пара относительно рождения 97 детей. В частности в отеле "Венеция" находится 63 ребенка, которые ждут родителей.

Минздрав предоставляет сейчас разрешения на въезд таким родителям и пары начали прибывать за детьми, но они находятся на обязательном двухнедельном карантине,

– пояснила правозащитница.

Важно! Правительство сегодня приняло ряд постановлений и распоряжений, в частности относительно нормирования усыновления украинских детей иностранцами.

Видео Скандал с детьми суррогатных матерей: в Украине увеличилось количество новорожденных

Что известно о скандале с детьми суррогатных матерей