В Минздраве разрешили иностранцам забрать детей суррогатных матерей, которые были в гостинницах
97 новорожденных детей от суррогатных матерей, которых не могли забрать из-за карантина, отдадут родителям уже через 2 недели. Министерство здравоохранения предоставило такое разрешение. Сейчас они должны пройти двухнедельную обсервацию.
Почему новорожденные до сих пор находятся в отеле "Венеция", объяснила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время брифинга 1 июня, пишет 24 канал.
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По словам Денисовой, к ней обратилась 91 пара относительно рождения 97 детей. В частности в отеле "Венеция" находится 63 ребенка, которые ждут родителей.
Минздрав предоставляет сейчас разрешения на въезд таким родителям и пары начали прибывать за детьми, но они находятся на обязательном двухнедельном карантине,
– пояснила правозащитница.
Важно! Правительство сегодня приняло ряд постановлений и распоряжений, в частности относительно нормирования усыновления украинских детей иностранцами.
Видео Скандал с детьми суррогатных матерей: в Украине увеличилось количество новорожденных
Что известно о скандале с детьми суррогатных матерей
- Из-за карантина родители из 35 стран не могут забрать из Украины детей, рожденных от суррогатных матерей.
- По словам Денисовой, суррогатное материнство в Украине – это проблема, которая требует немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести прежде всего к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан.
- В обществе стали активно обсуждать разрешение на суррогатное материнство в Украине. Многие люди выступили против, однако некоторые эксперты уверены – запрет на суррогатное материнство может дать зеленый сигнал черном рынке.