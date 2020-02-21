Мне стыдно за своих земляков, – председатель Полтавского облсовета о ситуации в Новых Санжарах

Председатель Полтавского областного совета Александр Биленький заявил, что ему стыдно за действия жителей Новых Санжар относительно эвакуированных людей из Уханя.

Об этом он заявил перед началом внеочередной сессии областного совета, передает местное издание np.pl.ua.

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Глава Полтавского областного совета Александр Биленький “Мне стыдно за своих земляков. Но частично я их понимаю: если в течение месяца из каждого "утюга" звучали сообщения о смертельном вирусе, то люди напуганы. К тому же образовался своеобразный информационный вакуум между властью и новосанжарцами".

По его словам, этой ситуации можно было избежать, если бы людям объяснили ситуацию и тогда бы "не образовалась определенная боязнь и паника среди людей".

"Людям не объяснили, почему эвакуированных везут к ним, в каких условиях их будут принимать и что это не угрожает здоровью жителей Новых Санжар", – сказал он.

Он добавил, что санаторий закрытого типа, но он является обычным реабилитационным центром Национальной гвардии, который находится в пределах населенного пункта.

Глава Полтавского областного совета Александр Би ленький "Сказать, что он закрыт и изолирован, я не могу. Но там есть помещение для изоляции, пребывания людей на карантинном периоде. Чем больше мы молчим, тем больше паники. Провокаторы могут сеять сомнение среди людей".

Он также убежден, что люди, которые бросали камни в окна – провокаторы. "Новосанжарцы не те люди, чтобы так поступать, не тот менталитет".



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Столкновения в Новых Санжарах: основное

Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступали против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.

Утром 20 февраля к поселку съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.

В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.

В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо . Им оказывают помощь медики.

. Им оказывают помощь медики. Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.

Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов коронавируса или иной простуды.

На карантине в Новых Санжарах находятся 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете. В помещении медцентра будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.

Столкновения протестующих и полиции в Новых Санжарах: видео​

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