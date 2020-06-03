Кабинет министров Украины обсудил условия усиления карантина. Решение об этом будут принимать комиссии на местах.

Об этом во время заседания правительства сказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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По словам Степанова, если эпидемическая ситуация в регионах, которые ослабили карантин, в течение трех дней подряд будет сложной, региональная комиссия соберется вне очереди и отменит ослабление противоэпидемических мер.

Он добавил, что ослабление будут отменять, исходя из оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Какой карантин действует сейчас?В Украине ввели адаптивный карантин, то есть контролируют ситуацию отдельно в каждом регионе, усиливают или ослабляют меры безопасности в зависимости от количества больных в областях. В общем в Украине от 5-го июня правительство разрешило возобновить работу кафе и ресторанов в штатном режиме. То есть посетители смогут сидеть не только на летних площадках, но и внутри помещений.

Важно! По состоянию на 3 июня в стране выявили 24 823 больных COVID-19. Впрочем, в ВОЗ отметили, что ситуация в стране стабилизировалась.