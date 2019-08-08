Мозгом можно будет управлять с помощью смартфона

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Мозгом можно будет управлять с помощью смартфона
Мозгом можно будет управлять с помощью смартфона / blog.devicemagic.com

Группа исследователей из Южной Кореи и США разработала беспроводной имплант, влияющий на определенные участки головного мозга.

Новое устройство не просто "устанавливается" в головной мозг, пишет Nature Biomedical Engineering.

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Устройство позволяет управлять нейронными связями с помощью обычного смартфона.

Имплантат состоит из сменного картриджа с дозой препарата, микроскопических каналов и крошечных светодиодов.

При этом устройство частично "погружено" в мозговую ткань, но большая его часть остается снаружи. Стоит также заметить, что управлять работой имплантат без труда можно, используя обычное приложение на смартфоне. С телефоном имплантат соединяется с помощью Bluetooth.

Более того, устройство разработано таким образом, чтобы также решить еще одну проблему: истощенность запасов препарата. Нейроны устройства оборудованы сменным картриджем для лекарств, что позволяет без труда добавлять препарат или даже заменять его без необходимости "демонтажа" всей системы.

Благодаря такому подходу нейробиологи могут легко вызвать любую нужную реакцию в ответ на введение лекарств даже без необходимости физически находиться рядом с животными.

Ученые стремятся использовать устройство для комплексных фармакологических исследований, которые могли бы помочь нам разработать новые методы лечения заболеваний головного мозга.

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Імплант для мозку
Имплант для мозга

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Теги: Техно Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования Смартфоны Мозг
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