Можно ли бить детей

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Почему нельзя бить детей
Почему нельзя бить детей / pixabay.com

Сначала мы любим плакаться о том, что дети стали жестокими, а потом физически наказываем их за непослушание.

В декабре 2018 года Американская академия педиатрии опубликовала официальную позицию и объяснения для педиатров и других медицинских работников. В нем учебные материалы о том, как родителей обучать позитивным и эффективным стратегиям воспитания детей на каждом этапе развития.

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Педиатры являются источником рекомендаций для родителей и опекунов относительно того, как можно и нельзя наказывать детей. Вот главные тезисы о физических наказаниях:

Все формы телесных наказаний, крик на ребенка или намерении опорочить ее перед окружающими являются минимально эффективными в краткосрочной перспективе и не эффективны и опасны в долгосрочной перспективе.

Дітей не можна бити

Детей нельзя бить

Телесные наказания достоверно связаны с повышенным риском негативных поведенческих, когнитивных, психосоциальных и эмоциональных последствий для детей. Обижать и бить детей нельзя! Это опасно для них!

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Дети
Источник: Здоровье 24
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