На борт допущены только здоровые люди, – Ляшко об эвакуации украинцев из Италии

На спецрейсе самолета SkyUp, что будет проводить эвакуацию украинцев из Италии, будут находиться исключительно здоровые граждане. Они уже прошли температурный скрининг в Италии, дополнительные проверки проведут и украинские медики, находящиеся на борту спецрейса.

Да, среди команды спецрейса есть 2 медиков из Центра медицины катастроф. Они имеют быстрые тесты для проведения диагностики, бесконтактные термометры. Об этом во время брифинга по эвакуации украинцев из Италии сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Важно Эвакуация украинцев из Италии: спецборт SkyUp уже отправился в Венецию

Из Италии в Украину вечером 15 марта вылетели 123 человека. Самолет SkyUp прибудет в аэропорт "Борисполь" ориентировочно в 22:30-23:00.

Есть возможность провести тесты на коронавирус в Италии и по прилету. Сейчас идет общение с итальянскими медиками. Они сказали, что провели три вида скрининга и на борт попадут только здоровые люди,

– отметил он.

В то же время, Ляшко добавил: всем эвакуированным украинцам предложили подписать согласие на добровольную самоизоляцию.

Все по прилету отбудут ее в домашних условиях. За нарушение самоизоляции предусмотрена определенная ответственность. Адреса этих людей известны, по ним будет осуществляться выборочный контроль,

– уточнил Ляшко.

Брифинг относительно эвакуации украинцев из Италии: видео

Что известно об эвакуации украинцев из Италии?Специальный борт компании SkyUp заберет почти сотню украинских граждан с итальянской Венеции 15 марта. Это люди, которые ранее пытались попасть в Украину, однако автобусы с ними вернули обратно в Италию словенские пограничники. Из-за суровых карантинных мер, введенных в странах ЕС из-за вспышки коронавируса, украинцы не могут самостоятельно вернуться домой.