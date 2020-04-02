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На Полтавщине медсестра, готовившая больницу к приему людей с COVID-19, совершила самоубийство

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Центральная районная больница в Гребенке / grebenka.com

Главная медсестра центральной районной больницы города Гребенка на Полтавщине совершила самоубийство. Женщину нашли повешенной в собственной квартире.

Об этом местные жители Гребенки сообщили ТСН. Информацию о смерти женщины подтвердили также в медучреждении, где она работала.

Тем временем На Полтавщине на мужчину составили уже три админпротокола за отказ самоизоляции

Местные жители уверены: женщина покончила с собой из-за ситуации в стране после вспышки коронавируса. Она, по словам людей, готовила больницу к приему больных COVID-19.

Главный врач больницы, где работала умершая, Виктор Кривошея подтвердил, что больница действительно готовилась к приему инфицированных COVID-19.

Впрочем, по его мнению, это не имеет никакого отношения к самоубийству главной медсестры. По его словам, она много лет болела, а за несколько дней до смерти узнала о своем диагнозе, что, скорее всего, и стало причиной такого шага.

Прекрасный человек и специалист. Она давно болела и имела проблемы с сосудами. Лечилась в нашей больнице, а потом ездила на компьютерную томографию в областную больницу. Затем в нее началось обострение болезни в весенний период и она снова попала в нашу больницу на дневной стационар,
– рассказал Кривошея.

Он добавил, что еще 29 марта с главной медсестрой больницы все было в порядке, в петле ее нашли 30 марта.

Кривошея отказался называть болезнь женщины, однако пояснил, что она связана с сосудистыми проблемами.

В то же время врач добавил, что женщина не сама готовила больницу к приему больных с COVID-19. Этим занимался и сам главный врач, и все ответственные за это лица, а погибшей, в частности, помогали медсестры.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту самоубийства.

Город Гребенка Полтавской области: карта

Что известно о ситуации с коронавирусом на Полтавщине?
Там лабораторно подтвердили 5 случаев COVID-19. Два последних – у матери и дочери, которым по 76 и 55 лет соответственно. Ранее было известно о 75-летней пациентке с коронавирусом, у которой еще и обнаружили пневмонию.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Новости Полтавы Самоубийство Жертвы Медицина
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