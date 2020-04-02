На Полтавщине медсестра, готовившая больницу к приему людей с COVID-19, совершила самоубийство
Главная медсестра центральной районной больницы города Гребенка на Полтавщине совершила самоубийство. Женщину нашли повешенной в собственной квартире.
Об этом местные жители Гребенки сообщили ТСН. Информацию о смерти женщины подтвердили также в медучреждении, где она работала.
Тем временем На Полтавщине на мужчину составили уже три админпротокола за отказ самоизоляции
Местные жители уверены: женщина покончила с собой из-за ситуации в стране после вспышки коронавируса. Она, по словам людей, готовила больницу к приему больных COVID-19.
Главный врач больницы, где работала умершая, Виктор Кривошея подтвердил, что больница действительно готовилась к приему инфицированных COVID-19.
Впрочем, по его мнению, это не имеет никакого отношения к самоубийству главной медсестры. По его словам, она много лет болела, а за несколько дней до смерти узнала о своем диагнозе, что, скорее всего, и стало причиной такого шага.
Прекрасный человек и специалист. Она давно болела и имела проблемы с сосудами. Лечилась в нашей больнице, а потом ездила на компьютерную томографию в областную больницу. Затем в нее началось обострение болезни в весенний период и она снова попала в нашу больницу на дневной стационар,
– рассказал Кривошея.
Он добавил, что еще 29 марта с главной медсестрой больницы все было в порядке, в петле ее нашли 30 марта.
Кривошея отказался называть болезнь женщины, однако пояснил, что она связана с сосудистыми проблемами.
В то же время врач добавил, что женщина не сама готовила больницу к приему больных с COVID-19. Этим занимался и сам главный врач, и все ответственные за это лица, а погибшей, в частности, помогали медсестры.
Полиция уже открыла уголовное производство по факту самоубийства.
Город Гребенка Полтавской области: карта
Что известно о ситуации с коронавирусом на Полтавщине?
Там лабораторно подтвердили 5 случаев COVID-19. Два последних – у матери и дочери, которым по 76 и 55 лет соответственно. Ранее было известно о 75-летней пациентке с коронавирусом, у которой еще и обнаружили пневмонию.
Читайте также
-
Жертвы коронавируса чаще всего умирают из-за сердцасегодня , 15:49
-
В Украине подтвердили уже 804 случая коронавирусасегодня , 10:06
-
Провинции Китая закрывают на карантинсегодня , 16:03
-
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществесегодня , 18:10
-
Коронавирус на Тернопольщине: заболели еще 8 человек, всего 106 случаевсегодня , 09:36
-
Американская разведка утверждает, что Китай скрывает истинное количество больных коронавирусомсегодня , 19:56