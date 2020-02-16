На Тайване подтвердили первую смерть от коронавируса: детали

Министерство здравоохранения Тайваня зафиксировало первую смерть от коронавируса. Всего в стране подтверждены 20 случаев заражения вирусом COVID-19.

Говорится о 60-летнем мужчине, который давно не выезжал за границу. Он болел диабетом и гепатитом В. Об этом сообщает The New York Times.

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Отметим, что остров Тайвань расположен в Тихом океане в 150 километрах от восточного берега материковой части Китая. На нем проживает более 23 миллионов человек.

Остров Тайвань на карте:

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Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань. Впоследствии его закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.

По состоянию на 16 февраля, от китайского коронавируса умерли 1 669 человека . Общее количество инфицированных – до 69 тысяч 256 человек по всему миру. По статистике, 9% больных умирают.

. Общее количество по всему миру. По статистике, 9% больных умирают. За пределами материкового Китая зафиксировали 4 смерти от коронавируса – в Гонконге, на Филиппинах, в Японии и во Франции.

Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.



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