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На Тайване подтвердили первую смерть от коронавируса: детали

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Тайвань стал уже пятой страной за пределами Китая, где зафиксировали смерть от коронавируса / channelnewsasia.com

Министерство здравоохранения Тайваня зафиксировало первую смерть от коронавируса. Всего в стране подтверждены 20 случаев заражения вирусом COVID-19.

Говорится о 60-летнем мужчине, который давно не выезжал за границу. Он болел диабетом и гепатитом В. Об этом сообщает The New York Times.

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Отметим, что остров Тайвань расположен в Тихом океане в 150 километрах от восточного берега материковой части Китая. На нем проживает более 23 миллионов человек.

Остров Тайвань на карте:

Последние новости о коронавирус:

  • Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань. Впоследствии его закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.
  • По состоянию на 16 февраля, от китайского коронавируса умерли 1 669 человека. Общее количество инфицированных – до 69 тысяч 256 человек по всему миру. По статистике, 9% больных умирают.
  • За пределами материкового Китая зафиксировали 4 смерти от коронавируса – в Гонконге, на Филиппинах, в Японии и во Франции.
  • Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.


Факты о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Эмал Наби
Теги: Китай Новости Здоровье Коронавирус 2020 Здоровье Лечение
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