Начало учебного года: Супрун рассказала, как не испортить здоровье ребенка

В начале учебного года и дети, и родители, и учителя испытывают стресс. Ведь после длительных летних каникул начать работу, подстроиться под новый график – это всегда сложно.

Экс-глава Министерства здравоохранения дала несколько советов, которые помогут сохранить не только здоровье ребенка, но и нервы родителям.

Советы Супрун: Как уберечь себя от панических атак

1. Одевайте ребенка удобно

Если в школе принято носить форму, то она должна быть удобной. Движения ребенка должны быть свободными. У ребенка должна быть возможность одеться теплее утром, а затем снять пиджак или кофту. Верх формы должен быть из натуральной ткани, которую легко стирать и не нужно гладить.

2. В школу давайте ребенку еду с собой

Даже если дети обедают в столовой – давайте еду с собой. Все потому, что дети не могут поддерживать уровень глюкозы в крови, как взрослые. А голодные дети не сосредоточатся на учебе.

Как перекус давайте детям контейнер с нарезанными яблоками, морковью, орехами, сыром, фалафелем.

Хорошо иметь бананы, несладкий йогурт, сухофрукты, пастилу. Детям нужны витамины, влажная еда (бутерброды довольно сухие), полноценный белок, и работа для челюстей. Для полноценного развития челюстей дети должны много грызть и жевать твердую пищу. Выбирайте контейнеры, которые не протекают и сделаны из пластика BPA-free.

3. Не забывайте про воду

Речь идет об обычной негазированной минеральной воде, а не соке/сладких газированных напитках/чае. Усиленно теряется влага во время жары, волнений, разговоров и уроков физической активности.



Давайте детям с собой в школу бутылочку воды

4. Положите в рюкзак жвачку

Исследование ученых подтверждает: что жевание жвачки без сахара помогает сосредоточиться, и предотвращает кариес, так как поддерживает слюноотделение, а значит, минерализацию зубов, а также мешает образованию зубного камня и нейтрализует кислоту.

5. Дети должны быть активными

Чем младше ребенок – тем более активным он должен быть.

Ульяна Супрун "С 5 до 17 лет как минимум час в день надо делать аэробные упражнения (бегать, прыгать, кататься на велосипеде), и трижды в неделю заниматься особенно интенсивно. Этот час активности ВОЗ рекомендует "аккумулировать" в течение дня благодаря нескольким активным перерывам. Поэтому лучше создать школьниками условия для активного отдыха, чем пытаться их остановить. 2-3-минутные перерывы во время уроков помогут снять напряжение и досидеть до звонка".

6. Прививайте любовь к физкультуре

Дети должны любить физкультуру. Это возможность укрепить мышцы спины, заниматься стрейчингом, аэробикой, йогой, хип-хопом. Физкультура должна поддерживать здоровье и тренировать, а не вызывать ненависть, желание "откосить", или создавать поводы для буллинга или соревнования. В зале для этих уроков должна быть возможность проветрить помещение и поставить музыку.

7. Поощряйте детей приезжать на велосипеде или самокате

Родители могут помочь школе в разработке велоинфраструктуры в городе или селе, парковки для детского транспорта, ограничения для парковки авто на тротуаре. Присоединяться не путем сбора средств с родителей, а путем общественной активности.

8. Школы должны быть безбарьерными и инклюзивными

И дети, и их родители, или младшие братья и сестры могут быть в коляске: инвалидной или детской. Инклюзивность нужна не только детям с инвалидностью, но и всем посетителям школы.

9. Туалеты должны соответствовать гигиеническим нормам

Вместо ряда унитазов должны быть кабинки. Дети должны чувствовать себя в безопасности и иметь все возможности для гигиены. Мыть руки с мылом следует поощрять постоянно, потому что через руки передаются вирус гриппа, аденовирус, вирус гепатита A, сальмонеллы.

Мытье рук с мылом на 20% снижает риск заболеть пневмонией и простудными заболеваниями. А вот дети с иммунодефицитными состояниями почти на 60% меньше болеют. Также школьники, которые моют руки с мылом на 30% меньше пропускают учебу из-за диареи.



Дети должны мыть руки с мылом, а не пользоваться антисептиками

10. У детей должны быть все необходимые прививки

Это – единственный надежный способ уберечь ребенка и других школьников от болезней. А также – это вклад в формирование коллективного иммунитета и защита от эпидемий.



Календарь профилактических прививок

11. Проверьте, нет ли у вас тревожности и депрессии

Очень сложно выдержать учебный год сообщений в родительских чатах подготовок к контрольным и костюмов снежинки. А если вы истощены или находитесь в тревожном расстройстве – то выдержать еще сложнее. Лучше обратитесь к специалисту.

12. Не пытайтесь "быть идеальными" родителями и не вигорайте

Выгорание связано именно с выполнением родительских обязанностей, хотя в остальное время люди находятся в нормальном состоянии.

Выгорание – признаки Низкая самооценка, мысль о себе как о плохих родителях, которые не справляются.

Эмоциональное дистанцирование от ребенка.

Физическая и психическая усталость.

Чем старше родители – тем больше они собой недовольны. А возраст матери и отца при рождении первого ребенка растет.

Выгорание – причины возникновения Чрезмерные старания в уходе за ребенком.

Страх быть плохими родителями и перфекционизм.

Проекция – переживания, которые сейчас закладывается фундамент жизни ребенка.

Давление общества.

Сложности совмещения работы и родительства, или отказ от карьеры вообще.

Выгорание грозит старательным, не склонным к ласковому настроению невротическим родителям непослушных эмоциональных детей. Попробуйте быть "достаточно хорошими", а не идеальными родителями.

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