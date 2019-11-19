Нашли способ очистить кровь от раковых клеток

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Очистить кровь от раковых клеток / hdfondos.eu

Ученые утверждают, что все заболевания крови можно лечить путем очищения крови от инородных тел и без применения токсичных препаратов. В частности, способ планируют применять в борьбе с сепсисом, малярией и лейкемией.

Специалисты из Великобритании предлагают новый способ очистки крови, рассказывает Telegraph. Процесс фильтрации крови подобен диализу. Планируется, что такой способ повысит эффективность лечения многих заболеваний: сепсиса, малярии и даже рака.

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Наиболее опасные заболевания крови имеют совершенно разное происхождение.

В частности, к сепсису приводит заражение бактериями, малярию провоцирует плазмодий, а лейкемия связана с размножением раковых клеток.


Однако, ученые убеждены, что все эти болезни можно лечить путем очищения крови от чужеродных клеток.

Как работает способ очистки крови

Автор исследования Фродшем предлагает вводить в кровь магнитные частицы, прикрепленные к поверхности раковых, бактериальных или зараженных паразитами клеток. А потом, такие клетки можно будет притянуть магнитом и удалить из организма.

Вероятно, это поможет лечить множество заболеваний крови без применения препаратов, которые как известно, часто имеют побочные токсические воздействия.

Таким образом, процедура напоминает диализ - у пациента берут кровь, извлекают из нее инородные клетки и возвращают обратно.


Технология подобно диализу очищает кровь от чужеродных клеток

Процесс займет два-четыре часа. Уже после нескольких сеансов концентрация болезнетворных агентов в крови снизится, а иммунная система справится с ними самостоятельно.

Авторы также отмечают, что такой способ действительно является эффективным в борьбе с сепсисом и малярией. Для лечения лейкемии одной очистки крови будет мало - необходимо будет уничтожить источник злокачественных клеток в костном мозге.

Технология получила название MediSieve, испытания планируют начать в ближайшее время. В случае успешных результатов, эксперименты по лечению малярии стартуют в 2020 году, а сепсиса - в 2021.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Лечение Здоровье Здоровая жизнь исследования Онкозаболевания Профилактика заболеваний Медицина
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