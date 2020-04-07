Насколько изменилась ситуация с коронавирусом в США: объяснение журналистки

Штат и город Нью-Йорк пока остаются эпицентром заболевания коронавирусом в США. Почти треть всех случаев, в том числе около половины смертельных, обнаружили в этом штате. Медицинские работники отмечают, что до сих пор не хватает защитной одежды и медикаментов.

В то же время губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо 6 апреля сообщил, что за последние 2 дня количество новых случаев не увеличилось. Также несколько уменьшилось количество госпитализированных, особенно в отделении интенсивной терапии. Об этом в эфире 24 каналу рассказала журналистка "Голоса Америки" Татьяна Ворожко.

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Она отметила, что в Нью-Йорке почти полностью загружены полевые госпитали, расположенные в Центральном парке и Выставочном центре. Что касается плавучего военно-морского госпиталя, который имеет 1000 больничных коек, то там находятся 20-40 человек, которые не имеют коронавируса.

Зато у одного из членов экипажа обнаружили COVID-19.



Корабль-госпиталь в США / Фото liga.net

Журналистка рассказала, что во всех 50 штатах есть выявленные случаи, которые очень неравномерно распределены по стране. Она назвала такие очаги заболевания:

штат Нью-Йорк;

штат Нью-Джерси;

штат Луизиана;

город Новый Орлеан;

город Детройт;

штат Иллинойс;

штат Калифорния;

город Вашингтон.

По словам Татьяны Ворожко, тестирование в стране проводится очень активно, тестируют много людей. Она также поделилась историей: ее подруга, которая проживает в Денвере, штат Колорадо, рассказала, что у нее были все симптомы коронавируса. Этот диагноз ей ставили не по тестам, а с помощью телеконференции.

Она даже подышала с помощью видеосвязи, врач послушала легкие. Они поговорили о симптомах, и медик поставила ей этот диагноз и дала советы, как лечиться. Преимущественно многие лечатся дома и придерживаются социального дистанцирования,

– сообщила Татьяна Ворожко.

Журналистка проживает в штате Вирджиния. По ее словам, там люди продолжают ходить на пробежку, могут выходить гулять. Также уточнила, что наличие домашнего животного – не обязательное условие для того, чтобы выйти из дома.

Жителям разрешено выходить одновременно по несколько человек, которые являются членами одной семьи. Впрочем, преимущественно парки закрыты, как и детские площадки.

"Маски просят носить, но это рекомендация, то есть не является требованием. Просят надевать в такие места, где очень трудно поддерживать социальное дистанцирование. Например, в магазине или аптеки", – отметила Татьяна Ворожко.

Также она рассказала, что, по словам, рабочей группы по коронавирусу Белого дома, маска – не является заменой социального дистанцирования. Все равно не нужно собираться вместе, мыть руки, а также соблюдать другие правила.



Правила, которые необходимо соблюдать / Инфографика 24 канала

Татьяна Ворожко отметила, что жесткое наказание за несоблюдение карантина – в штате Мэриленд. Там предусмотрено до года тюрьмы, до 5 тысяч штрафа. Но добавила, что не означает, что человека, который пошел в парк, могут просто оштрафовать.

Это должны быть нарушения, которые периодически повторяются. Это должно быть что-то более серьезное, чем просто пойти в парк,

– уточнила Татьяна Ворожко.

Она сообщила, что 5 апреля главный хирург США Джереми Адамс сравнил неделю, которая сейчас идет, с Перл-Харбор.

Что известно о нападении на Перл-Харбор?7 декабря 1941 года Япония нанесла удар по главной базе Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, которая была размещена на гавайском острове Оаху.

По мнению Джереми Адамса, это будет самая сложная неделя, то есть, всего увеличится количество заболеваний коронавирусом.

Журналистка рассказала, что рабочая группа по коронавирусу Белого дома попросила людей не ходить в магазины, аптеки именно сейчас, если есть такая возможность.

Также Джереми Адамс сказал, что прогнозы, которые делала рабочая группа, о возможных 240 тысячах смертей от COVID-19, сейчас пересматриваются. По его словам, это будет меньше, чем 100 тысяч .

Потому что это показывает пример штатов Калифорния и Вашингтон, которые впервые появились в центре пандемии. Они первые ввели меры социальной изоляции и дистанцирование. Они показали, что эти меры работают. Также он (Джереми Адамс – 24 канал) ссылается на цифры из Испании и Италии,

– отметила Татьяна Ворожко.