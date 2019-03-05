Назвали группу населения, которой полезен алкоголь

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Алкоголь полезен для пожилых людей
Алкоголь полезен для пожилых людей / unsplash.com

Новое исследование показало, что для пожилых людей алкоголь полезен, а для молодых – смертельный.

По новым данным, опубликованным в Journal of Studies on Alcohol and Drugs, алкоголь вреднее, чем считалось ранее, особенно для молодых людей и людей среднего возраста.

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Ранние исследования утверждали, что в малых количествах алкоголь полезен для здоровья. Но только сейчас ученые заметили проблему: в предыдущих опросах чаще всего участвовали люди, которым было 50 лет и более. Но почти 40% смертей, вызванных употреблением алкоголя, происходят среди тех, кому от 20 до 49 лет.

С возрастной группой от 65 лет и старше другая история: 80% смертей удавалось предотвратить благодаря алкоголю. Ученые также обнаружили резкую разницу между возрастными группами, когда сравнивали количество потенциальных лет, потерянных из-за алкоголя.

алкоголь
Алкоголь убивает молодых людей

58,4% от общего числа потерянных лет произошло в возрасте 20-49 лет. И только 14.5% – спасенных лет жизни. У пожилых людей все снова наоборот: 15% – потерянных лет и 50% – сохранившихся.

Авторы пришли к выводу, что молодые люди с большей вероятностью умрут от употребления алкоголя, чем от его недостатка. Но для пожилых алкоголь приносит больше пользы, чем вреда. Но только в умеренных количествах – не более одного бокала в день.

Преимущества включают в себя снижение риска сердечных заболеваний, инсульта и диабета.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Долголетия Алкоголь Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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