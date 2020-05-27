Новая угроза: всего за 12 дней Китай протестировал на COVID-19 почти 7 миллионов людей

В Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в Китае, протестировали почти семь миллионов людей за 12 дней, все потому, что в городе обнаружили несколько новых случаев заражения. Угроза второй волны эпидемии побудила власть протестировать рекордное количество людей за короткое время.

В рамках кампании по тестированию всего населения КНР власть города Ухань отрапортовала о проведении 6,68 млн анализов нуклеиновых кислот. Как подсчитали аналитики Bloomberg, таким образом удалось выявить 206 бессимптомных случаев.

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Программу анонсировали 12 мая, через несколько дней после выявления новых случаев инфицирования в Ухане, который до этого находился под карантином в течение 76 дней.

Территория сбора образцов быстро расширялась, уже к 23 мая образцы собрали у 1,1 миллиона человек.

Президент КНР Си Цзиньпин отметил, что тестирование провели с целью сохранения достигнутых результатов.



Таким образом в Ухане обнаружили 206 бессимптомных случаев заражения / Фото Хайтек +

Еще до проведения обязательных тестов в Ухане большинство предприятий в городе, которые частично возобновили работу, согласились проверить всех своих сотрудников перед возвращением на работу.

Также в Китае начали серологическое исследование, цель которого – установить истинные масштабы вспышки. Ученые возьмут образцы крови у представителей различных групп населения, чтобы понять, есть ли у них антитела к коронавирусу, то есть переболели ли они в прошлом.