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Нулевой пациент с коронавирусом: кто он и зачем искать

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Дедушка с болезнью Паркинсона, который почти не выходил из дома или продавщица креветок на рынке – их называли нулевыми пациентами. То есть людьми, которые первые в мире заболели новым коронавирусом. Почему важно знать, кто был нулевым пациентом – узнавали корреспонденты 24 канала.

Власти Китая объявили про новый коронавирус 31 декабря 2019 года. По состоянию на данный момент официальный Пекин сообщил про 82 тысячи больных и 3,3 тысячи умерших от COVID-19. То есть, все это за 3 месяца.

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Впрочем, на самом деле вирус обнаружили еще 17 ноября 2019 года, писали китайские СМИ. После распространения болезни начали искать нулевого пациента – человека, который заболел первым.

Это дает нам возможность отследить, будет ли вирус меняться, или будет дальше инфицировать людей. Можем определить, какая частица вируса является стабильной. И тогда создавать вакцину к этой стабильной части,
– пояснил экс-руководитель Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Сначала нулевым пациентом называли больного человека, который почти не выходил из дома и никак не был связан с рынком морепродуктов в Ухане. Однако затем следы привели к базару.

"Сейчас считают, что нулевая пациентка – женщина, которая продавала креветки на рынке в Ухане. Надо исследовать образ ее жизни, ее привычки. Почему вирус перешел к ней, почему до сих пор не заразил, а теперь инфицирует", – добавил Владимир Курпита.

Однако вирус мог почти одновременно возникнуть в разных местах, предполагают эксперты.

Эти процессы постоянно идут в природе. И это могла быть не одна ситуация. Не одна мышь есть в Китае, образно говоря, и не один китаец, который ест этих мышей,
– добавил врач-инфекционист Юрий Жигарев.

Поиск нулевого пациента похож на поиск иглы в стоге сена. Ведь не исключено, что часть людей подхватили вирус и преодолели его бессимптомно. Возможно, на поиски уйдут не один год или даже десяток лет.

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Ученые говорят, что самое главное сейчас остановить распространение вируса, то есть соблюдать карантинные меры, а также искать вакцину. Чем занимаются ученые в нескольких странах, в частности в США, Китае, Германии, и ряде других стран.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Федченко
Теги: Здоровье Лечение Китай Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье
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