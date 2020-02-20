Одесщина объявила о готовности принять эвакуированных украинцев

Одесская областная государственная администрация сообщила, что в области готовы принять на карантин украинцев и граждан других государств, которых эвакуировали из Китая. К карантинным мероприятиям готовы две больницы.

Состоялось закрытое заседание, на котором был утвержден ряд дополнительных мер по недопущению распространения коронавируса.

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В частности, в сообщении говорится, что в настоящее время согласован с медиками план действий, который вступит в силу в случае прибытия в регион пациентов с признаками болезни.

Вероятно, главной госпитальной базой станет Одесская городская инфекционная клиническая больница, где уже готовы 20 боксов на 65 мест.

Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Все реанимационные отделения Одесской области приведены в полную готовность. Кроме того, созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги.

Эвакуация украинцев из Китая: главное

Примечательно, что самолет должен был приземлиться в "Борисполе" в 7:56, однако информация о его прибытии то исчезала, то вновь появлялась на табло.

С Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не имели шансы даже те, кто подцепил обычную простуду, поскольку на борт не пускали людей, у которых температура тела выше, чем 37,2 градуса.

Что касается больницы, где будут находиться эвакуированные – она ​​будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.