Орех омолаживающий организм – польза кедрового ореха

Кедровые орешки обладают множеством полезных свойств. В этом легко убедиться, взглянув на состав и пищевую ценность продукта. Кедровый орешек становится новым суперфудом, ведь его потребление помогает поддерживать здоровье и сохранить молодость.

Кедровые орехи – это маленькие, бледно-желтые зернышки с ярким вкусом, их почти всегда продают очищенными от скорлупы. Вам стоит добавить в свой рацион кедровые орехи потому, что они питательны и полезны.

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Почему следует есть кедровый орех

Кедровый орех помогает контролировать аппетит

Жирные кислоты в кедровых орехах, содержат холецистокинин – гормон, подавляющий аппетит. Исследователи обнаружили, что у женщин, которые употребляли 3 г линоленовой кислоты перед завтраком, замедлилось всасывание питательных веществ, а потребление пищи снизилось на 37%.

Обеспечивают энергией

Кедровые орешки содержат питательные вещества, которые предоставляют энергии, в частности мононенасыщенные жиры, белки и железо.

Кроме того, в них есть магний. Дефицит этого микроэлемента может вызвать ощущение усталости. Половина чашки орехов обеспечивает почти половину суточной потребности магния.



Кедровый орех приобретает пикантный вкус, если его поджарить

Поддерживают сердце

Мононенасыщенные жиры, магний, витамины Е, К и марганец – именно те питательные вещества, которые так необходимы сердцу.

Полезные для зрения

В кедровых орешках есть лютеин – это каротиноид, который защищает глаза и помогает предотвращать их заболевания.

Сохраняют молодость

Такое свойство кедровых орешков объясняется тем, что они содержат много антиоксидантов. Среди них витамины А, В, С, D и Е, а также лютеин. Такие вещества необходимы организму для восстановления и борьбы со свободными радикалами. Последние ускоряют старение, а антиоксиданты его предотвращают.



Из кедрового ореха готовят соус песто

Полезные свойства кедрового ореха

Кедровые орехи содержат большое количество жиров и углеводов. Их калорийность – 673 ккал на 100 г сушеного или сырого продукта.

Ядро ореха содержит жиры, лецитин, азотистые вещества, в том числе белки, углеводы, золу, фруктозу, глюкозу, сахарозу, крахмал, декстрины, клетчатку.

Также кедровый орех содержит такие макроэлементы как фосфор, магний, калий, натрий и кальций; микроэлементы – железо, марганец, медь, цинк, молибден, кремний, алюминий, йод, бор, никель, кобальт, свинец, стронций, серебро.

Даже околоплодная оболочка семян содержит жизненно важные для человека макро– и микроэлементы такие, как фосфор, сера, кальций, калий, железо, марганец и кремний.

Вредные свойства кедрового ореха

Кедровые орехи противопоказаны при ожирении из-за повышенного содержания жиров. Однако если очень хочется именно таких орехов, их можно себе позволить, но не более 30 г в день.

Также известны случаи индивидуальной непереносимости данного продукта, сопровождающиеся аллергическими реакциями вплоть до анафилактического шока.