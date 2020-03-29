Отсутствуют бахилы, маски, аппараты ИВЛ: медики Прикарпатья просят элементарного обеспечения
Все больше больниц в Украине, которые принимают больных коронавирусом, заявляют об отсутствии необходимого обеспечения: от аппаратов искусственного дыхания до элементарных бахил. Это еще раз подтверждает заявление фтизиатров Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра.
Медики опубликовали обращение на своей странице в фейсбуке, в котором просят помочь приобрести им средства индивидуальной защиты.
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По словам врачей, в учреждении находятся 14 больных с положительными тестами на короновирус, а у медиков нет защитных костюмов, в которых выходить на работу.
Добавим, что в Ивано-Франковской области подтвержден 41 случай заражения Covid-19, один из которых завершился летальным исходом.
"Мы не просим премий, поощрений, медалей... Мы просим элементарной защиты", – говорится в обращении.
Также сообщается, что 30 одноразовых костюмов биозащиты, которые в заведение передали на днях, уже закончились.
Краткий список необходимого:
- Костюмы биозащиты
- Защитные очки
- Защитные щитки многократного использования
- Изоляционные халаты
- Перчатки с длинными манжетами
- Антисептики для рук
- Бахилы
- Лицевые кислородные маски
- Термометры инфракрасные бесконтактные
- Аппараты ИВЛ
- Кислородные концентраторы
"Мы уже не говорим об оборудовании, которое так пафосно и оперативно передается по заведениям области, а за наше заведение почему-то забыли... Так у нас возникает единственный вопрос, в чем выходить на работу", – написал Роман Геринович в фейбуке, который распространил просьбу.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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