Отсутствуют бахилы, маски, аппараты ИВЛ: медики Прикарпатья просят элементарного обеспечения

Все больше больниц в Украине, которые принимают больных коронавирусом, заявляют об отсутствии необходимого обеспечения: от аппаратов искусственного дыхания до элементарных бахил. Это еще раз подтверждает заявление фтизиатров Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра.

Медики опубликовали обращение на своей странице в фейсбуке, в котором просят помочь приобрести им средства индивидуальной защиты.

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По словам врачей, в учреждении находятся 14 больных с положительными тестами на короновирус, а у медиков нет защитных костюмов, в которых выходить на работу.

Добавим, что в Ивано-Франковской области подтвержден 41 случай заражения Covid-19, один из которых завершился летальным исходом.

"Мы не просим премий, поощрений, медалей... Мы просим элементарной защиты", – говорится в обращении.

Также сообщается, что 30 одноразовых костюмов биозащиты, которые в заведение передали на днях, уже закончились.

Краткий список необходимого:

Костюмы биозащиты

Защитные очки

Защитные щитки многократного использования

Изоляционные халаты

Перчатки с длинными манжетами

Антисептики для рук

Бахилы

Лицевые кислородные маски

Термометры инфракрасные бесконтактные

Аппараты ИВЛ

Кислородные концентраторы

"Мы уже не говорим об оборудовании, которое так пафосно и оперативно передается по заведениям области, а за наше заведение почему-то забыли... Так у нас возникает единственный вопрос, в чем выходить на работу", – написал Роман Геринович в фейбуке, который распространил просьбу.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала​

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