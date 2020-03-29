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Отсутствуют бахилы, маски, аппараты ИВЛ: медики Прикарпатья просят элементарного обеспечения

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Все больше больниц в Украине, которые принимают больных коронавирусом, заявляют об отсутствии необходимого обеспечения: от аппаратов искусственного дыхания до элементарных бахил. Это еще раз подтверждает заявление фтизиатров Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра.

Медики опубликовали обращение на своей странице в фейсбуке, в котором просят помочь приобрести им средства индивидуальной защиты.

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По словам врачей, в учреждении находятся 14 больных с положительными тестами на короновирус, а у медиков нет защитных костюмов, в которых выходить на работу.

Добавим, что в Ивано-Франковской области подтвержден 41 случай заражения Covid-19, один из которых завершился летальным исходом.

"Мы не просим премий, поощрений, медалей... Мы просим элементарной защиты", – говорится в обращении.

Также сообщается, что 30 одноразовых костюмов биозащиты, которые в заведение передали на днях, уже закончились.

Краткий список необходимого:

  • Костюмы биозащиты
  • Защитные очки
  • Защитные щитки многократного использования
  • Изоляционные халаты
  • Перчатки с длинными манжетами
  • Антисептики для рук
  • Бахилы
  • Лицевые кислородные маски
  • Термометры инфракрасные бесконтактные
  • Аппараты ИВЛ
  • Кислородные концентраторы

"Мы уже не говорим об оборудовании, которое так пафосно и оперативно передается по заведениям области, а за наше заведение почему-то забыли... Так у нас возникает единственный вопрос, в чем выходить на работу", – написал Роман Геринович в фейбуке, который распространил просьбу.

Коронавірус Симптоми
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала​

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Новости Украины Новости Ивано-Франковска Коронавирус в Украине Здоровье Здоровая жизнь
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