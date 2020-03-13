Паника из-за туберкулеза: как изменится лечение заболевания

Население в некоторых регионах пугают заявлениями о том, что тубдиспансер должны ликвидировать, а всех больных выпустят на улицу. Якобы согласно действующей информации, такие правила вводит медицинская реформа, и уже с апреля 2020 года на украинцев ждет почти "апокалипсис". Действительно ли больных туберкулезом могут отпустить из специальных медицинских учреждений – читайте в материале 24 канала.

Противотуберкулезный санаторий в Черновцах рассчитан на 150 детей. Кроме учебных классов, там есть столовая, спортзал и лечебно-реабилитационные кабинеты.

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По словам главного врача ОГПТС "Садгора" Светланы Матейчук, в пульмонологическом отделении лечатся дети с неспецифическими заболеваниями органов дыхания.

Это дети, которые перенесли острую пневмонию, а также с бронхиальной астмой, с обструктивным бронхитом,

– рассказала врач.

Заведение специализируется на медицинской помощи детям, больным туберкулезом без выделения бактерий, и на профилактике группы риска. Мать одного из обитателей санатория отметила, что не смогла бы сама предоставить необходимую помощь, которую парень получает в санатории.



В санатории работники постоянно общаются с маленькими пациентами / Скриншот с видео

В апреле 2020 года противотуберкулезный санаторий должны закрыть. Причина – новая форма финансирования учреждений здравоохранения. Среди медицинских пакетов, которые будет возмещать Национальная служба здоровья, санаторное лечение вообще не предусмотрено. "В санатории проходило исключительно оздоровление, оно было сомнительного качества относительно того, что на самом деле оздоравливали", – пояснила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Детей с открытым туберкулезом будут лечить в профильных учреждениях и тубдиспансере. Для этого выделили 5 коек на область, и отметили, что этого хватит.

Финансирование учреждения составило 20 миллионов гривен. В год на одного ребенка использовалось почти 39 тысяч гривен. Мы провели мониторинг стоимости лечения, к примеру, в детском онкологическом отделении, у нас получилось 10 тысяч гривен,

– подчеркнул и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Василий Павлюк.

По расчетам НСЗУ, лечение одного больного туберкулезом будет стоить 20 тысяч гривен. Современная медицина позволяет держать пациента в изоляции не 3 месяца, а от 2 до 4 недель. Как только он перестает быть опасным для окружающих, его переводят на амбулаторное лечение. Но такой метод разрушает систему финансирования коек, которая существует уже не одно десятилетие.

У нас есть исследования, которые показывают две зависимости. Как только количество пациентов уменьшается, срок их пребывания на кровати растет, и наоборот,

– сообщила пресс-секретарь Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко.

Поэтому у нас появляются новые случаи устойчивого к медикаментам туберкулеза. По словам Татьяны Бойко, у нас нет индивидуальных палат, как это должно быть. Однако происходит так: лежит человек, который уже перестал выделять бактерии, который должен пойти на амбулаторное лечение, а на него кладут человека, который их выделяет.

Они заразят друг друга, и так возникает мультирезистентная форма туберкулеза, эпидемия которого у нас сейчас есть,

– добавила пресс-секретарь НЗСУ.

Некоторые же регионы уже давно работают по другому принципу. В Одесской области в стационаре больные туберкулезом находятся около месяца. Когда пациент перестает быть опасным, он лечится дома. Есть 11 амбулаторных программ. Одна из них – это когда больным выдают лекарства в боксах, которые напоминают о приеме таблеток и сигнализируют врачу об этом.



Как проявляется туберкулез / Фото 24 канала