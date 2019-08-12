Пеленочный дерматит у ребенка: как лечить

Из-за жары на улице, высокой влажности у детей может возникать пеленочный дерматит – одно из самых распространенных поражений кожи у младенцев и малышей, во время которого возникает раздражение.

Семейный врач Дина Крылова рассказала для здоровья 24 об основных причинах пеленочного дерматита, симптомах и лечении.

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Основные причины пеленочного дерматита

влажность и высокая температура

трение

контакт кожи малыша с мочой и калом

Как проявляется пеленочный дерматит

1) сначала покраснение и шелушение в области паховых складок, гениталий, ягодиц, бедер, поясницы;

2) если дальше не предпринимать определенных мер – появляется отечность на коже, маленькие прыщики и гнойнички.

3) ребенка беспокоит жжение, боль и зуд под подгузником. Он может из-за этого плохо спать, тянуться ручками к подгузнику.



Как проявляется пеленочный дерматит

Как лечить пеленочный дерматит

1. Делайте частые и длительные воздушные ванны ребенку.

2. После подмывания легонько промокните кожу и дайте подсохнуть.

3. Подгузник нужно менять каждые 2-3 часа, а после дефекации не позднее, чем через 30 минут.

4. Пользуйтесь профилактически и с лечебной целью кремом с подсушивающим эффектом.

5. Выбирайте подгузник по размеру (маловат и великоват могут натирать кожу)

Важно вовремя лечить начало раздражения, ведь это может привести к появлению бактериальной и грибковой инфекции.

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