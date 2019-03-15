Почему террорист из Новой Зеландии убивал людей и вел трансляцию: ответ психолога

15 марта в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии устроили стрельбу. Один из злоумышленников во время стрельбы вел прямую трансляцию. По меньшей мере погибло 49 человек.

Террорист также отметил, что научился насилию от видеоигр Spyro и Fortnite. Психолог Алина Котенко для Здоровья24 рассказала, почему такие люди могут спокойно убивать и выкладывать эти материалы в Интернет.

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Она отмечает, что есть психопатические расстройства, при которых люди могут спокойно взять оружие и пойти расстреливать людей. Они не имеют эмпатии, они не понимают, как больно другим. Они только понимают, как больно им. Поэтому могут спокойно убивать, снимать это и выкладывать в Интернет.

Психолог Алина Котенко "У них по-другому устроена психика, она нездорова. Довольно часто такие люди могут быть демонстративными. То есть, они снимают это, чтобы продемонстрировать себя и свое преимущество. Хотя бывают и такие расстройства личности, когда весь мир победить надо, армию собрать, тогда это делают для привлечения в свои ряды"

Сейчас кажется, что это современная проблема. На самом деле, раньше "таких людей быстро лечили и закрывали в соответствующих учреждениях". Это не очень гуманные методы лечения. Это делали путем изоляции, сейчас это происходит более толерантно.

Если террорист один – это, скорее всего, это психологическое отклонение. А если это террористическая организация, то это уже, мягко говоря, зомбирование. Психолог отмечает: даже из нормального психически здорового человека можно сделать машину для убийств.

Раньше люди не могли устроить прямую трансляцию доступніми средствами. Сейчас можно приобрести набор блоггера.

Психолог Алина Котенко "На слабую психику, подростковую, например, вот эти расстрелы, их снятие, это очень напоминает игру Counter-Strike. У здорового человека эта граница между игрой и реальностью не очень размыта. Он понимает, что может навредить кому-то. У людей с проблемами психики эта граница размыта. Они часто прикрываются еще какими-то религиозными вещами и какой-то сверхидеей в голове – "я спасаю мир от каких-то не таких людей".

Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?​

15 марта в 2 мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид города Крайстчерч неизвестные устроили стрельбу. В результате погибло по меньшей мере 49 человек, еще 48 человек получили ранения, десятки – в больницах.



После дневной молитвы в мечеть зашли вооруженные люди и начали стрелять. В это время в мечетях оставалось 200 и 300 человек. Нападавших было 4. Один из них – 28-летний австралиец Брентон Таррант. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала расстрел одним из "самых темных дней Новой Зеландии".

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