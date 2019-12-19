Пострадавшим от извержения вулкана в Новой Зеландии пересаживают кожу мертвых людей

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Извержение вулкана в Новой Зеландии / Twitter/Michael Schade

Извержение вулкана в Новой Зеландии привело к появлению многочисленных пострадавших, по меньшей мере, 16 человек погибли. Многим нужна пересадка кожи от трупов, а ожоги у них такие тяжелые, что в течение недели эти люди не приходят в себя.

Пострадавшие в результате извержения вулкана в Новой Зеландии получили такие глубокие ожоги, что им нужна пересадка кожи от трупов. Сотрудник больницы Middlemore Hospital в новозеландском Окленде, пластический хирург-консультант доктор Мишель Лок (Michelle Locke) рассказала о том, как она лечит 8 пострадавших, пишет The Daily Mail.

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Пятеро из них находятся в критическом состоянии. Специалистка дала интервью Radio New Zealand, в нем она рассказала, что из-за термических ожогов пациенты нуждаются в пересадке кожи от умерших.

Новозеландские пластические хирурги заказывают эту кожу стоимостью в миллионы долларов, которую привозят из США и Австралии, где ее получают от местных умерших.

Порятунок постраждалих від виверження вулкану в Новій Зеландії
Спасение пострадавших от извержения вулкана в Новой Зеландии \ dailymail.co.ru

Почему пересаживают кожу от умерших?

Кожа от мертвых людей – только временное решение, поскольку она не подходит пациентам по биологическим причинам. Если пересаживать неподходящие органы, тогда они будут отторжены телом. Для успешной операции надо искать органы, которые максимально подходят для организма реципиента.

Хирург рассказала, что в ситуации с ожогами кожа от трупов выступает в роли биологической повязки. Обычно она остается на теле сроком до двух недель. С помощью этой кожи, поврежденная зона остается прикрытой, это позволяет ей лучше заживать. Можно замещать эту зону свежей кожей от умерших, или брать для пересадки кожу с неповрежденных зон тела пациентов.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Трансплантация Извержение вулкана
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