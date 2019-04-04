Правильное питание – это недорого и вкусно: известная фитнес-тренер объяснила почему

Как часто мы слышим о здоровом питании от диетологов. Однако некоторые люди до сих пор считают, что такой рацион по карману далеко не всем.

Конечно, если говорить о суперфудах – семена чиа, ягоды годжи, киноа, шпинат – такой тип питания будет не из дешевых.

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Фитнес-тренер Марина Боржемская-Узелкова утверждает, что правильное питание это не так дорого, не противно и приготовление не занимает много времени.

Если придерживаться трех правил, тогда правильное питание вам понравится

Причина №1. "Здорово" не является синонимом слова "дорого".

Для правильного питания достаточно тех продуктов, которыми Вы ежедневно заполняете свой холодильник и используете в приготовлении. Но, в правильном сочетании и времени применения.

Единственное, на чем не стоит экономить – зелень. Можно покупать любую, но ее должно быть много.

Причина №2. Способ приготовления

Понятно, что жареный на подсолнечном рафинированном масле стейк не принесет пользы. А если вы используете красное мясо, то это может увеличить риски сердечно-сосудистых болезней. Лучше всего овощи и мясо запекать, проваривать. К примеру, кусок мяса можно запечь, как и грибы.



Лучше всего овощи и мясо запекать

Причина №3. Время на приготовление

Если же говорить о правильных рецептах блюд, то они не требуют длительного времени для приготовления. К примеру, овощи на пару можно приготовить за 15-20 минут. Тем более, не нужно зажаривать до хрустящих корочек, которые очень вредны.

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