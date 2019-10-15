Что делать, если пропал голос

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Пропал голос – что делать, как восстановить, лечение хриплого голоса
Голос пропал: что делать / Unsplash

Большинство людей в течение жизни хотя бы раз сталкивались с потерей голоса. Это может случиться из-за множества причин, мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся и расскажем, как вернуть голос после срыва связок.

Для того, чтобы восстановить голос, нужно сначала определить причину его исчезновения. Будьте осторожны, ведь хриплый голос может указывать на наличие конкретных заболеваний.

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Что делать, если пропал голос

Выясните причину

  • Прежде всего, старайтесь вспомнить, не перенапрягали ли вы голосовые связки, поскольку это является довольно распространенной проблемой. Это может случиться у учителей, певцов, комментаторов и тех людей, которым приходится постоянно много говорить, повышая голос. Также он мог исчезнуть из-за громких возгласов, например после безумного концерта или футбольного матча.
  • Часто проблемы с голосом могут возникнуть из-за длительного пребывания на холодном воздухе, особенно, если человеку приходилось петь или говорить в таких условиях. Ведь низкие температуры влияют на гортань и голосовой аппарат.
  • К той же проблеме может привести чрезмерная сухость воздуха, которая часто наблюдается в помещениях, где постоянно используется кондиционер или обогреватели.
  • Достаточно часто теряется голос людей, переживших сильный стресс. Часто это неудобство затрагивает людей, которые боятся выступать на публике. В некоторых случаях страх может вызвать болезнь.
  • Лидером в списке причин является ларингит и фарингит. Такие заболевания нужно обязательно лечить, ведь они обладают способностью переходить в хроническую форму и вылечить их будет значительно сложнее.

Как восстановить голос, если он исчез

Если голос пропал из-за перенапряжения связок – это не страшно и пройдет через несколько дней. Первое, что нужно сделать – перестать их напрягать. Не рекомендуется слишком сильно разговаривать, особенно шепотом, ведь это только ухудшит ситуацию. Также для горла будет полезно теплое молоко со сливочным маслом и небольшим количеством меда.

Если пропал голос: что делать

  • Увлажняйте помещение, ведь голосовые связки и так пересушены, поэтому духота не пойдет им на пользу.
  • Старайтесь молчать и не рвать голосовые связки снова.
  • Избегайте курения, кофеина, алкоголя и задымленных помещений.
  • Пейте много теплой жидкости, забудьте о холодных и горячих напитках. Можно пить чай, молоко с медом или бульон.
  • Не употребляйте слишком острую, холодную или горячую пищу.


Что делать, если пропал голос

Что делать, если голос пропал из-за ларингита или фарингита

Если вы уверены, что нигде не могли сорвать голос, вам необходимо обратиться к отоларингологу. Ни в коем случае нельзя игнорировать хриплый голос, особенно если он сопровождается другими тревожными знаками. Для диагностики большое значение имеют сопутствующие симптомы, поэтому обращайте внимание на боль или сухость в горле, температуру тела и ваше самочувствие. Как правило, ознакомление с основными симптомами и обследование у врача достаточно для постановки диагноза и назначения лечения.

 
Ларингит – симптомы
Боль в горле;
Першение в горле;
Сухой кашель;
Боль при глотании;
Повышенная температура тела;
Головная боль; 

Полноценно восстановить голос, потерянный во время ларингита, можно только благодаря медикаментозному лечению.

 
Фарингит – симптомы

Затрудненное дыхание;
Боль в горле;
Отек;
Увеличенные лимфоузлы;
Покраснение гортани;
Сухой кашель;
Повышенная температура тела;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Лечение
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