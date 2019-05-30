Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика

30 мая весь мир отмечает День рассеянного склероза или болезни Крувелье. Это достаточно распространенное, однако не до конца изученное заболевание. В мире больше 2 миллионов человек страдают этим недугом.

При рассеянном склерозе (РС) иммунная система полностью уничтожает защитную оболочку, которая защищает нервы (миелиновая оболочка). Вследствие этого разрушается взаимосвязь между мозгом и другими частями тела.

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В итоге, запускается необратимый процесс, из-за которого повреждаются нервы. Каковы же симптомы, причины и диагностика этого заболевания – читайте в материале 24 канала.

Чем опасен рассеянный склероз

В последнее время медики фиксируют рост болезни. Рассеянный склероз или множественный склероз (МС) входит в тройку самых распространенных заболеваний в мире.

В группе риска – молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет. В частности, женщины, которые вдвое чаще страдают рассеянным склерозом. Чем старше человек, тем меньше риск возникновения этой болезни.

Среди факторов риска – люди, чьи родители страдали этой болезнью. Увеличивает риск возникновения рассеянного склероза наличие заболевания щитовидной железы, диабетом первого типа или воспалением кишечника, а также инфекции, например, вирус Эпштейн-Барра.



В группе риска – люди в возрасте от 18 до 40 лет

В Украине плохо выявляют эту болезнь, поскольку люди не обращаются за помощью к врачам. По официальным данным, около 20 тысяч украинцев страдают этим недугом.

Симптомы рассеянного склероза

Симптомы и признаки рассеянного склероза зависит от определения места повреждения нервных волокон. На ранних стадиях возникновения болезни симптомы могут протекать незаметно, поскольку они обычно не вызывают беспокойства.

Основные симптомы на ранних стадиях:

упадок сил на основе депрессии или стрессов;

домашние и рабочие дела кажутся сложными в исполнении;

незначительное снижение интеллектуальной активности;

сильная усталость.

Медики также советуют обратить внимание на потерю чувствительности. Стоит помнить, что на начальных стадиях симптомы рассеянного склероза ощущаются физически. К примеру, это могут быть "мурашки" или покалывание в конечностях, расстройства зрения или нарушение работы вестибулярного аппарата.

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Однако, если человек на начальных этапах болезни чувствует себя хорошо, то при развитии рассеянного склероза симптомы становятся остро выраженными:

резкое снижение двигательной активности;

невнятная, нечленораздельная речь;

снижение рефлекторной деятельности;

боль и ломота в теле;

нарушения работы мочеполовой системы;

падение зрения, двоение или размытость;

импотенция у мужчин;

повышенная утомляемость;

нарушение координации;

онемение по всему телу;

снижение чувствительности.



Основные симптомы рассеянного склероза

На последних стадиях рассеянного склероза наблюдаются резкие нейропсихологические изменения, которые выражаются в нарушении нормального поведения. Такие люди часто склонны к депрессии, они эмоционально нестабильны и склонны к частым и резким перепадам настроения.

В тяжелых случаях больные с таким диагнозом могут потерять возможность говорить и ходить.

Осложнения рассеянного склероза

В некоторых случаях, кроме вышеперечисленных симптомов, у больных могут появляться такие осложнения:

паралич, преимущественно ног;

судороги или мышечная ригидность (повышенный тонус мышц);

эпилепсия (судорожные припадки);

проблемы с мочевым пузырем, кишечником или сексуальной функцией;

изменения умственной работоспособности.



Осложнения при рассеянном склерозе

Рассеянный склероз: причины

Несмотря на многочисленные медицинские исследования, врачи до сих пор не могут дать ответ на вопрос, почему возникает рассеянный склероз.

Специалисты выделяют три группы причин, которые часто приводят к развитию этого заболевания:

генетические – РС не является генетическим заболеванием, однако при определенном сочетании генов риск возникновения болезни повышается;

внешние – плохая экология, географическое положение, повышенный радиационный фон, воздействие токсинов, перенесенные травмы и операции, инфекции и вирусы;

поведенческие – курение, стрессы, особенности питания, значительные умственные нагрузки.

Диагностика и типы рассеянного склероза

Определить рассеянный склероз обычно достаточно сложно – эта патология имеет много общего с другими заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС). Прежде всего, врач осматривает и узнает о симптомах. Предварительно, диагноз можно поставить, если наблюдалось два или больше обострений.

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Основным методом диагностики является магнитно-резонансная томография, однако это не дает точный ответ о наличии патологии (при отсутствии других исследований). Также используют метод вызванных потенциалов, при котором можно измерить сигналы, которые мозг под влиянием импульса подает телу. Анализ спинномозговой жидкости может свидетельствовать о хроническом воспалении в ЦНС.



Как выявить рассеянный склероз

Медики выделяют 4 подтипа среди форм протекания множественного склероза.

Рецидивно-ремитирующий склероз – наиболее распространенный тип, который проявляется чередованием ремиссий и рецидивов (обострений). Во время ремиссий частично или полностью восстанавливаются функции, которые нарушились. Эта форма начинается с клинически изолированного синдрома. Вторично-прогрессирующий – он выявляется у 65% людей с начальным рецидивно-ремитирующим МС. У людей развивается прогрессивная нейродегенерация между острыми рецидивами без четких периодов ремиссии Первично-прогрессирующий рассеянный склероз – форма МС, когда с самого начала заболевание неуклонно прогрессирует без явных обострений и ремиссий. Прогрессирующий тип МС с обострениями – тип, при котором развивается неустанная нейродегенерация с дополнительными обострениями. Такая форма МС является наименее распространенной.

Некоторые ученые выделяют два типа рассеянного склероза:

доброкачественный – тогда, когда болезнь развивается на протяжении 15 лет без серьезных нарушений функций организма;

злокачественный – МС прогрессирует очень быстро и за 2-3 года приводит к тяжелой инвалидизации.

Стадии рассеянного склероза

Для оценки общего состояния больного и тяжести патологии существует метод оценки неврологических повреждений при рассеянном склерозе – EDSS (Expanded Disability Status Scale).

0-3,5 баллов – нарушения позволяют полноценно работать, пациенты не нуждаются в посторонней помощи.

4-5,5 баллов – человек, который страдает РС, может испытывать разные трудности при определенной деятельности. Пациент может самостоятельно пройти не более 50-100 метров.

6-6,5 баллов – больной МС может передвигаться при односторонней и двусторонней поддержке.

7 и больше баллов – передвижение возможно только в инвалидной коляске. Человек не может говорить, есть и глотать.

Профилактика

Рассеянный склероз неизлечим, поэтому лечение в основном нацелено на борьбу с рецидивами для облегчения симптомов. Симптоматическое лечение этой болезни очень дорогостоящее – в месяц в среднем необходимо почти 2 тысячи евро.

Существуют методы профилактики рассеянного склероза – первичная и вторичная профилактики.

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Врачи советуют вести здоровый образ жизни, предполагающий чередование и разумное распределение нагрузок и отдыха. Медики рекомендуют отказаться от вредных привычек – алкоголя и курения.

Вторичная профилактика заключается в предотвращении обострений заболевания. Врачи ставят перед собой задачу как можно дольше удерживать больного в состоянии ремиссии. Для этого медики используют препараты превентивной терапии — иммуномодуляторы, которые предотвращают активное развитие рассеянного склероза.



Профилактика рассеянного склероза

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