Супрун сказала, что хочет изменить для ветеранов войны
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала, что сейчас в Министерстве здравоохранения активно работают над вопросами психологической и физической реабилитации ветеранов войны.
В комментарии 24 каналу Супрун объяснила, что хочет создать центры, где будут серьезно заниматься вопросом психологической помощи. В частности планируется проводить обучение для людей, которые хотят помогать другим.
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"Хотим, чтобы бывшая больница "Лесная поляна" стала центром для лечения посттравматического синдрома (ПТСР). А также учебным центром для психологов других центров, которые могут оказывать такую помощь. Чтобы было обучение, чтобы было понятно, как диагностировать и лечить эту проблему", – рассказала руководительница Минздрава.
По ее словам, одной из главных задач является то, чтобы пострадавшие получали физическую помощь не в одном конкретном госпитале, а чтобы в каждой больнице были специальные отделения для реабилитации.
Что касается физической реабилитации, то мы бы очень хотели, чтобы все не ехали в один центр. А чтобы в каждом крупном городе страны или в каждом областном центре при большой больнице было отдельное отделение, где ветераны могли бы получать реабилитацию,
– отметила Супрун.
Она добавила, что Минздрав хочет помочь ветеранам вернуться в гражданскую жизнь и нормально функционировать.
Смотрите полное видео комментария Ульяны Супрун относительно системы реабилитации ветеранов: