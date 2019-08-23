Супрун сказала, что хочет изменить для ветеранов войны

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Ульяна Супрун
Ульяна Супрун / 24 канал

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала, что сейчас в Министерстве здравоохранения активно работают над вопросами психологической и физической реабилитации ветеранов войны.

В комментарии 24 каналу Супрун объяснила, что хочет создать центры, где будут серьезно заниматься вопросом психологической помощи. В частности планируется проводить обучение для людей, которые хотят помогать другим.

 Примечательно! Супрун объяснила как бороться с посттравматическим синдромом

"Хотим, чтобы бывшая больница "Лесная поляна" стала центром для лечения посттравматического синдрома (ПТСР). А также учебным центром для психологов других центров, которые могут оказывать такую ​​помощь. Чтобы было обучение, чтобы было понятно, как диагностировать и лечить эту проблему", – рассказала руководительница Минздрава.

 
ПТСР – что это?
Это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, подвержены ПТСР. Если ничего не делать, это может закончиться разрушением отношений, работы, здоровья или даже жизни.

По ее словам, одной из главных задач является то, чтобы пострадавшие получали физическую помощь не в одном конкретном госпитале, а чтобы в каждой больнице были специальные отделения для реабилитации.

Что касается физической реабилитации, то мы бы очень хотели, чтобы все не ехали в один центр. А чтобы в каждом крупном городе страны или в каждом областном центре при большой больнице было отдельное отделение, где ветераны могли бы получать реабилитацию,
– отметила Супрун.

Она добавила, что Минздрав хочет помочь ветеранам вернуться в гражданскую жизнь и нормально функционировать.

Смотрите полное видео комментария Ульяны Супрун относительно системы реабилитации ветеранов:

 

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Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Лечение Психология Ульяна Супрун Министерство по делам ветеранов
Источник: 24 канал
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