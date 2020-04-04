Режим максимального ограничения: власть Буковины призвала людей запастись едой на двое суток
Жителей Черновицкой области просят отказаться от любых выходов из дома. Власти решили ввести в регионе "режим максимального ограничения любого перемещения людей".
Об этом сообщил в фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Он попросил жителей Буковины 41 час не выходить из дома.
Напомним, сутки назад Черновицкую область закрыли на въезд и выезд
С 13:00 субботы 4 апреля по 6:00 понедельника 6 апреля в Черновицкой области вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей,
- написал Осачук.
Всем людям рекомендуют до 13 часов "приобрести необходимые продукты питания в расчете на двое суток ".
Ранее Осачук рассказал, что в Черновицкой области подтвердили еще 31 случай COVID-19, итого в общем больных в регионе обнаружили уже 202.
Из хороших новостей: 3 апреля три человека выздоровели от коронавируса, двое из них – дети, которых лечили дома. Поэтому всего на Буковине выздоровели 11 пациентов.
Важно! В Украине подтвердили уже 1072 случая инфицирования коронавирусом, 27 человек умерли, 23 – выздоровели. Правительство продлило карантин до 24 апреля.
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