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Режим максимального ограничения: власть Буковины призвала людей запастись едой на двое суток

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Буковину полностью закрывают на выходные / Иллюстративное фото (pixabay)

Жителей Черновицкой области просят отказаться от любых выходов из дома. Власти решили ввести в регионе "режим максимального ограничения любого перемещения людей".

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Он попросил жителей Буковины 41 час не выходить из дома.

Напомним, сутки назад  Черновицкую область закрыли на въезд и выезд

С 13:00 субботы 4 апреля по 6:00 понедельника 6 апреля в Черновицкой области вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей,
- написал Осачук.

Всем людям рекомендуют до 13 часов "приобрести необходимые продукты питания в расчете на двое суток ".

Ранее Осачук рассказал, что в Черновицкой области подтвердили еще 31 случай COVID-19, итого в общем больных в регионе обнаружили уже 202.

Из хороших новостей: 3 апреля три человека выздоровели от коронавируса, двое из них – дети, которых лечили дома. Поэтому всего на Буковине выздоровели 11 пациентов. 

Важно! В Украине подтвердили уже 1072 случая инфицирования коронавирусом, 27 человек умерли, 23 – выздоровели. Правительство продлило карантин до 24 апреля.

Короанвирус, карантин
Почему следует оставаться дома / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Здоровье Новости Черновцов Медицина Здоровье
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