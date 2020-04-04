Режим максимального ограничения: власть Буковины призвала людей запастись едой на двое суток

Жителей Черновицкой области просят отказаться от любых выходов из дома. Власти решили ввести в регионе "режим максимального ограничения любого перемещения людей".

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Он попросил жителей Буковины 41 час не выходить из дома.

Напомним, сутки назад Черновицкую область закрыли на въезд и выезд

С 13:00 субботы 4 апреля по 6:00 понедельника 6 апреля в Черновицкой области вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей,

- написал Осачук.

Всем людям рекомендуют до 13 часов " приобрести необходимые продукты питания в расчете на двое суток ".

Ранее Осачук рассказал, что в Черновицкой области подтвердили еще 31 случай COVID-19, итого в общем больных в регионе обнаружили уже 202.

Из хороших новостей: 3 апреля три человека выздоровели от коронавируса, двое из них – дети, которых лечили дома. Поэтому всего на Буковине выздоровели 11 пациентов.

Важно! В Украине подтвердили уже 1072 случая инфицирования коронавирусом, 27 человек умерли, 23 – выздоровели. Правительство продлило карантин до 24 апреля.