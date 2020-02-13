Робот впервые зашил человеку кровеносные сосуды

Робот-хирург, разработанный Нидерландскими учеными, прошел испытания на людях. Роботизированная система, разработанная для микрохирургии, может работать с капиллярами диаметром до миллиметра.

Роботизированную систему MUSA разработали для операций по восстановлению утраченных тканей. С помощью MUSA специалисты способны восстанавливать капилляры диаметром до 0,3-0,8 миллиметра. Конечно, есть хирурги-люди, которые могут выполнять такую ​​работу, однако их крайне мало, ведь это требует огромного опыта, пишет Nature Communications.

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Систему разработала нидерландская компания MicroSure при поддержке Ейндговенского технологического университета, после чего ее испытали специалисты Медицинского центра Маастрихтского университета.

MUSA выполнил операционное вмешательство на 20 пациентках, которые проходят восстановление после рака груди. Робот доказал, что может выполнить операцию ничем не хуже, чем человек.

Интересно, что во время вмешательства MUSA копировал движения ведущего хирурга, чтобы повторить все манипуляции в уменьшенном масштабе. Кроме того, встроенные алгоритмы анализировали траекторию рук и автоматически отфильтровывали любые случайные подергивания. Наблюдая за изображением с микроскопа, врач контролировал происходящее.



Робот проводит операцию на человеке / Nature

Итоги работы MUSA подвели через 3,5 месяца, когда все пациентки полностью восстановились. Медики оценили их состояние сосудов и отметили, что качество швов, которые нанес робот, ничем не хуже, чем у опытных хирургов. Впрочем, время на операцию занял примерно 115 минут, в то время как опытному хирургу понадобилось бы около 81 минуты.

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