Самый простой способ распознать инсульт
Всем известно о таких состояниях как острые нарушения мозгового кровообращения, или инсульты. Более 15 миллионов человек в год умирают от таких болезней в возрасте от 30 до 69 лет. Если вовремя распознать инсульт, есть шанс спасти жизнь человека.
Нейролог Людмила Пидкуймуха рассказала о способе, который поможет быстро определить инсульт.
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Очень важно, что именно в первые часы, а именно в пределах "терапевтического окна", а это до 4.5 часов с момента возникновения инсульта, возможно проведение тромболитической терапии, что является самым эффективным методом восстановления мозгового кровообращения и неврологического дефицита.
Признаки инсульта
Как же вовремя распознать инсульт у своих родным, близких и просто незнакомых людей.
Для этого существуют стандартизированные шкалы.
Один из запатентованных авторским правом адаптированный перевод этой шкалы на украинский язык сделала невролог Варвара Бирюк.
Р – речь, нарушения речи.
А – асимметрия лица.
Р – рука. Слабость в руке.
С – скорая. Немедленно звоните в 103 и вызывайте скорую помощь.
Профилактика инсульта
К способам предотвращения возникновения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) относятся:
– Коррекция образа жизни;
– Лечение артериальной гипертензии;
– Коррекция избыточного веса;
– Отказ от курения;
– Контроль уровня холестерина в крови;
– Контроль уровня глюкозы крови;
– Прием препаратов, разжижающих кровь (только по назначению врача!);
– Своевременное лечение сопутствующих заболеваний (кардиологические заболевания, варикозная болезнь).
И самое важное, что нужно знать это то, что болезнь легче предотвратить, чем лечить ее последствия!
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