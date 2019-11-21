Самый простой способ распознать инсульт

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Симптомы инсульта / manovredisostruzionepediatriche.com

Всем известно о таких состояниях как острые нарушения мозгового кровообращения, или инсульты. Более 15 миллионов человек в год умирают от таких болезней в возрасте от 30 до 69 лет. Если вовремя распознать инсульт, есть шанс спасти жизнь человека.

Нейролог Людмила Пидкуймуха рассказала о способе, который поможет быстро определить инсульт.

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Очень важно, что именно в первые часы, а именно в пределах "терапевтического окна", а это до 4.5 часов с момента возникновения инсульта, возможно проведение тромболитической терапии, что является самым эффективным методом восстановления мозгового кровообращения и неврологического дефицита.

Признаки инсульта

Как же вовремя распознать инсульт у своих родным, близких и просто незнакомых людей.

Для этого существуют стандартизированные шкалы.

Один из запатентованных авторским правом адаптированный перевод этой шкалы на украинский язык сделала невролог Варвара Бирюк.

 
"РАРС" – шкала распознания инсульта (МАРШ, – укр.)

Р – речь, нарушения речи.

А – асимметрия лица.

Р – рука. Слабость в руке.

С – скорая. Немедленно звоните в 103 и вызывайте скорую помощь.

Профилактика инсульта

К способам предотвращения возникновения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) относятся:

– Коррекция образа жизни;

– Лечение артериальной гипертензии;

– Коррекция избыточного веса;

– Отказ от курения;

– Контроль уровня холестерина в крови;

– Контроль уровня глюкозы крови;

– Прием препаратов, разжижающих кровь (только по назначению врача!);

– Своевременное лечение сопутствующих заболеваний (кардиологические заболевания, варикозная болезнь).

И самое важное, что нужно знать это то, что болезнь легче предотвратить, чем лечить ее последствия!

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Профилактика заболеваний Здоровье Лечение
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