Шампунь может привести к ряду опасных болезней

Сербские ученые исследовали воздействие на организм химических веществ, содержащихся в моющих средствах. Оказалось, обычный шампунь может стать причиной ряда заболеваний.

Специалисты из Университета Нови-Сад в Сербии провели ряд исследований веществ, которые содержатся в бытовой химии и их воздействия на организм человека.

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Ученые привлекли к исследованию 305 человек и в 66 из них обнаружили моноэтилфталат (МЭП) в организме, а в 72 человек – моно-2-этилгексилфталат (МЕГП).

Оказалось, что многие из таких ингредиентов не так уж и просты. Более того, некоторые оказывают пагубное влияние на здоровье, и способны спровоцировать возникновение опасных заболеваний.

Из-за высокого содержания фталатов у людей, которые регулярно пользуются обычными шампунями, могут появиться метаболические расстройства и проблемы с печенью.

Ингредиенты шампуней приводят к высокому риску ожирения, диабету 2 типа и поражению печени.

Это название, объединяющее группу веществ, которые по своей химической сути является эфирами фталевой кислоты. Фталаты содержатся в медицинских изделиях, в игрушках, в разных упаковках, в пластиковых картах, ковровых и настенных покрытиях, в шлангах, трубах, в обивке для автомобилей, оконных рамах, в смазочных материалах, в моющих средствах и косметике, во многих лаках для ногтей, лаках для волос, шампунях, антиперспирантях, солнцезащитной косметике.

В организме волонтеров, имеющих признаки ожирения, обнаружен высокий уровень ферментов, которые свидетельствуют о поражении печени. Причиной такого неутешительного вывода является добавление производителями фталатов, которые давно стали традиционными составляющими для увеличения срока годности.

По утверждению ученых, несмотря на малую выборку при исследовании данного вопроса, четко прослеживается связь химических веществ и состояния здоровья.

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