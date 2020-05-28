Смертность от СOVID-19 в России занижена в 10 – 20 раз, – эксперт

Более 4 тысяч человек стали жертвами болезни в РФ. Сейчас страна – на третьем месте в мире по количеству больных COVID-19, а ежедневный прирост инфицированных составляет 8 – 10 тысяч человек. Однако это не помешало президенту России Путину объявить о проведении парада Победы в Москве 24 июня. Эксперты уверены, что реальное количество больных скрывают.

Реальная ситуация с COVID-19 в России

О ситуации с коронавирусом в Российской Федерации в эфире 24 канала рассказал российский политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов. Он отметил, что ситуация там сложная, а статистику откровенно скрывают.

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По его словам, официальные данные по смертности выросли после того, люди заметили колоссальные расхождения с уровнем смертности в странах Европы и США.

Если в странах Европы, особенно в Южной, умирал чуть ли не каждый 5 – 6 больной, то в России – менее 1% больных. Такого, безусловно, не может быть. Даже в Северной Европе, где ситуация лучше, умирали 4 – 5 человек из 100,

– отметил Зубов.

Он сообщил, что фальсификация была очевидной. Когда начали говорить об этом, то количество жертв в день увеличилось. Но до сих пор этот показатель не подняли до надлежащего уровня.

"Многие люди умирают с диагнозами без упоминаний о COVID-19. В свидетельстве о смерти отмечают коронавирус побочным причиной после слабого сердца, и тому подобное. Понятно, что это не учитывают в статистике. По моим оценкам, реальная смертность у нас в 10 – 20 раз больше формальных цифр", – считает российский политолог.



В России замалчивают смертельные случаи от коронавируса / Фото texty.org.ua

Количество больных также больше, чем указывают, подчеркнул эксперт. Кроме того, тесты делают не всем, в областях они не всегда качественные, много ошибок.

"Часто человек умирает, а положительного теста на коронавирус так и нет. Но вся симптоматика есть. Если бы у нас точно исследовали диагностику коронавируса по побочным эффектам, как в ВОЗ – количество больных была бы в 10 раз больше и мы приближались бы к США и Бразилии", – сообщил Зубов.

Реакция власти

Как отметил российский эксперт, их современные методы передачи информации могут сделать человека, который сидит в бункере, видимым и услышанным. Но никакого бункера нет, журналисты немного украшают ситуацию.

Он (Владимир Путин – 24 канал) живет в своей резиденции, гуляет, наслаждается пейзажами, кормит уток – в полной изоляции от внешнего мира. Не надо его жалеть, что он бедный и сидит "под землей". Все гораздо позитивнее,

– убежден Зубов.

Недоверие к президенту и "помощь" гражданам

Впрочем, как отметил ученый, общество оценивает деятельность президента крайне негативно. Реальная потеря доверия к власти – колоссальная. Озлобление против власти тоже очень высокое. По его словам, это вызвано тем, что все знают, что в других странах людям дают большие деньги в такой ситуации. Однако в России на самом деле ничего не выплачивают, хотя и предлагали.

США и страны ЕС не жалеют сотен миллиардов, а то и триллионов долларов. Поддерживают своих граждан, давая возможность не умереть бизнесу, не остаться без средств к существованию. Путин обещает копеечные подачки, которые получить практически невозможно,

– сказал Зубов.

По мнению политолога и ученого в РФ помощь власти нужна, как и во всем мире.

"Помощи нет, а денег – полно. Все знают, что так называемый Фонд национального благосостояния насчитывает сейчас примерно 10 – 12 триллионов рублей. Даже части достаточно, чтобы поддержать население страны", – убежден Зубов.

По его мнению, именно материальная поддержка сейчас вызвала бы большую симпатию к Путину. Ему много бы простили и проголосовали бы за Конституцию. Он добавил: "Конечно, голосование будет подтасовано, но ни у кого это не вызовет энтузиазма. Никто в избирательный процесс в РФ не верит, а те, кто верят – это люди старшего поколения, которые сейчас под ударом коронавируса".

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Зубов подытожил, что в провинциях ситуация тяжелая: не хватает коек, оборудования, врачей, защитных средств. Медики же находятся под давлением властей и заставляют работников молчать.