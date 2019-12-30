Создали видеоигру, которая повышает концентрацию внимания у детей

Примерно 97% подростков, играющих в видеоигры, имеют потенциал к развитию внимания, а не к ее потере.

Исследовательская группа спроектировала видеоигру, которая улучшает внимание детей, сообщает University of Wisconsin-Madison.

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Большинство образовательных видеоигр ориентированы на представление информации: различных фактов из конкретного предмета, например, по биологии или химии. Наша цель иная, мы ведь хотим изменить когнитивные или эмоциональные процессы – то, как дети думают и обрабатывают информацию, которую пытаются узнать,

– рассказывает ведущий автор исследования Елена Паценко.

Игра под названием "Tenacity" требует, чтобы игроки считали свое дыхание, касаясь сенсорного экрана – это позволяет пользователю продвигаться вперед. Игра ведет человека через расслабляющие пейзажи, такие как древнегреческие руины и космос.

Игроки зарабатывают больше очков и продвигаются в игре, если точно следуют ее правилам. Такой метод тренирует осознанность и сосредоточенность.



Игра может улучшить когнитивные функции человека / wisc.edu

Во время исследования 95 подростков были случайным образом распределены в одну из двух групп: "Tenacity", или "Fruit Ninja".

Каждому из участников предложили играть свою игру 30 минут в день на протяжении двух недель. До и после окончания эксперимента специалисты провели сканирование мозга участников.

Исследователи обнаружили, что у подростков из группы Tenacity произошли изменения в соединении между левой дорсолатеральной префронтальной корой и левой нижней теменной корой головного мозга, которые отвечают за внимание. А дети, которые играли в Fruit Ninja, не продемонстрировали этих изменений.

Прохождение игры "Tenacity": видео

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