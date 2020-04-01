Стоит ли вводить чрезвычайное положение из-за коронавируса: результаты опроса

Мнения украинцев о введении чрезвычайного положения разделились почти поровну. 49% – поддержали бы такую инициативу, 43% – нет, а 8 не смогли ответить.

Об этом говорится в опросе Социологической группы "Рейтинг".

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Также 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране.

71% не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области, 65% – возможного ограничения движения транспортных средств и их осмотра, 58% – возможного объявления комендантского часа в городах.

Однако, абсолютное большинство (80%) против возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения. Только 14% – поддерживают.

Опрос провели методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки телефонных номеров.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. В нее попали: I волна 1000 респондентов (25 – 27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28 – 30 марта 2020). Ошибка репрезентативности исследования – не более 4%.

С 25 марта в Украине действует режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайное положение отличается от ситуации тем, что допускается временное ограничение конституционных прав и свобод гражданина. То есть тогда в государстве не могут проводиться волеизъявления, митинги, а режим дня может контролироваться комендантским часом.



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