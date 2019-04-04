Супрун рассказала, как долго алкоголь и наркотики остаются в организме

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Супрун рассказала, как долго алкоголь и наркотики остаются в организме
Супрун рассказала, как долго алкоголь и наркотики остаются в организме / Медицинский портал о здоровье

Наркотики или алкоголь остаются в организме человека с разной продолжительностью, это зависит от того, как часто человек употребляет. К тому же, нужно правильно сдавать анализы, чтобы результаты были достоверными и точно показали, злоупотребляет ли человек запрещенными веществами.

Есть немного методов, которые могут дать достоверную оценку результатов и лабораторий, в которых это можно точно определить, рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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По ее словам, на самом деле наркотические вещества обнаружить сложно. Проверка анализов на алкоголь или наркотики – это длительный процесс исследования (2-3 дня) на основе аналитической химии (а именно: хромато-масс-спектометрия). А различные тест-полоски, обещающие результат за 15 минут, не могут давать правильные показатели.

В частности, для точной проверки осуществляют анализы мочи, волос, ногтей и даже крови, хотя там наркотики очень быстро метаболизируются. Но если человек регулярно (1-2 раза в неделю) употребляет наркотики, то и такой метод это подтвердит. А вот выявить в организме алкоголь намного проще. Для этого можно использовать хроматографический метод.

Как долго алкоголь и различные наркотики остаются в организме:

• В моче:

  1. Алкоголь – 10-12 часов
  2. Амфетамин, метамфетамин – в течение 2-5 дней
  3. Каннабис – от 1 до 30 дней
  4. Барбитураты – до 7 дней
  5. Кокаин – от 1 до 3 дней
  6. Опиаты как кодеин, морфин и героин – от 2 до 5 дней

• В крови:

  1. Алкоголь – 24 часа
  2. Амфетамины – 10-14 часов
  3. Метамфетамин – 24 часа
  4. Барбитураты – 1-2 дня
  5. Каннабис – 6-24 часа
  6. Кокаин – 12-24 часа
  7. Кодеин – 6-12 часов
  8. ЛСД – 0-3 часа

• В волосах следы наркотических веществ появляются после одной недели от времени употребления. Но остаются там очень долго – до 90 дней и даже больше. Волосы растут со скоростью примерно 1 см в месяц, поэтому в зависимости от их длины можно определить употребление наркотиков в течение последних месяцев.

• В ногтях следы наркотических веществ могут держаться в течение длительного времени – от 3 до 5 месяцев в ногтях на руках и от 8 до 14 месяцев в ногтях на ногах.

Для основательного анализа на наркотические вещества следует использовать специфическое оборудование. В Украине существует мало лабораторий, делающих такие исследования, кроме того они могут быть некачественными. А современное оборудование расположено в антидопинговом центре олимпийского комитета, где проверяют спортсменов на употребление запрещенных веществ.

 

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Алкоголь Наркотики Ульяна Супрун Медицина
Источник: 24 канал
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