Тест на алкоголизм: узнайте, есть ли у вас зависимость
Синдром зависимости определяется как комплекс физиологических, поведенческих и когнитивных явлений, при которых употребление психоактивного вещества начинает занимать главное место в системе ценностей человека.
Без лечения злоупотребление алкоголем может быстро выйти из-под контроля. Выявление признаков злоупотребления алкоголем и получение должного лечения могут существенно изменить процесс выздоровления (точнее обеспечить длительную ремиссию, излечиться от зависимости нельзя), рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.
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Вот некоторые из наиболее распространенных симптомов злоупотребления алкоголем:
- Кратковременная потеря сознания или кратковременная потеря памяти.
- Раздражительность и резкие перепады настроения.
- Оправдание за употребление алкоголя, например, чтобы "расслабиться", "справиться со стрессом" или "чувствовать себя нормально".
- Изоляция и удаление от друзей и членов семьи.
- Употребление алкоголя в одиночестве или в тайне.
- Похмелье.
- Изменение внешнего вида и группы знакомых
Независимо от того, насколько незначительной на первый взгляд может казаться проблема с алкоголем, симптомы злоупотребления не следует игнорировать.
Существуют несколько способов, которые помогают определить, есть ли у человека проблемы алкоголем.
Один из них – CAGE, который состоит всего из 4 вопросов:
- Возникало ли у вас ощущение того, что вам следует сократить употребление спиртных напитков?
- Вызывало ли у вас чувство раздражения, если кто-то из близких (друзья, родственники) говорил вам о необходимости сократить употребление спиртных напитков?
- Испытывали ли вы чувство вины, связанное с употреблением спиртных напитков?
- Возникало ли у вас желание выпить алкоголь, как только вы просыпались после застолья?
Ответы оценивают следующим образом:
Положительный ответ на один из четырех вопросов (даже последний) не дает оснований считать, что человек имеет проблемы с алкоголем;
Положительные ответы на два вопроса свидетельствуют об умеренном потреблении алкогольных напитков.
Положительные ответы на три вопроса свидетельствуют о систематическом потреблении алкоголя.
Положительные ответы на все четыре вопроса указывают на алкогольную зависимость.
Отрицательные ответы на все четыре вопроса свидетельствуют о трезвом образе жизни.
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