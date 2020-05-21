Трамп наконец решил перестать пить гидроксихлорохин для профилактики COVID-19

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил). Его неэффективность доказали неоднократно.

Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

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В частности, Трамп планирует остановить прием лекарств "через день или два".

Накануне Трамп сообщил, что для профилактики коронавируса он принимает гидроксихлорохин по одной таблетке в день. По этому поводу американский президент посоветовался с врачом, который одобрил его решение.

Трамп также заверил, что он каждые две недели сдает тесты на коронавирус. Все это время они показывали отрицательный результат, сообщил американский президент.

Эффективность плаквенила

Самое важное, что эффективность гидроксихлорохина в борьбе с коронавирусом так и не была доказала учеными. Многие медики утверждают, что препарат может нанести серьезный вред организму.

Исследования в Бразилии даже остановили преждевременно, потому что в группе, которая принимала препарат, была намного выше смертность, чем у тех, кому давали плацебо.

Но Трамп продолжал продвигать лекарства. Некоторые критики указывают на личную заинтересованность президента в продажах лекарств.

США занимает первое место в мире по количеству инфицированных, обнаружили уже более 1,5 миллиона человек, 93 тысячи из которых умерли.