Вы будете удивлены, – Трамп назвал лекарства, которые принимает, чтобы не заболеть COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что на всякий случай уже больше недели получает гидроксихлорохин для профилактики COVID-19. Врачи не верят в эффективность этого препарата, а вот Трамп – верит. Маски же, напомним, он не носит принципиально.

Никаких масок, зато – цинк и гидроксихлорохин

О своих "гастромедицинских" предпочтения Трамп говорил журналистам в Белом доме в понедельник, 18 мая. В издании CNBC процитировали заявления американского президента.

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Да, я его получаю (речь шла о гидроксихлорохине – 24 канал). Вы были бы удивлены тем, сколько людей его принимают, особенно работники на передовой (вероятно, говорилось о врачах, которые на передовой противостояния коронавирусу, но Трамп мог иметь в виду и военных – 24 канал),

– сказал президент США.

И добавил, что принимает препарат уже несколько недель, потому что "это хорошо – я слышал много хороших историй". Вместе с гидроксихлорохином Трамп, по его же словам, принимает цинк и азитромицин.

При этом, напомним, Трамп до сих пор принципиально отказывается носить маску, хотя приказал делать это всем работникам Белого дома.

Действительно ли. гидроксихлорохин эффективен против коронавируса

Трамп говорит о гидроксихлорохине чуть ли не с марта, однако даже в США исследования показали сомнительную эффективность препарата в лечении COVID-19. Зато повышать риск сердечного приступа он более чем может.

В США гидроксихлорохин и хлорохин (в общем, это лекарства против волчанки, ревматических заболеваний, малярии) убрали из официального списка рекомендаций для лечения COVID-19: их действие не доказано и может вызвать тяжелые побочные эффекты.

Коронавирус в США , а эта страна является антилидером в мире по количеству инфицированных, выявили уже у более чем 1,5 миллиона людей, 92 тысячи из которых умерли.