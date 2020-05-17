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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Борьба с COVID-19 в США: Обама раскритиковал методы Трампа

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Борьба с COVID-19 в США: Обама раскритиковал методы Трампа
Обама раскритиковал методы Трампа в борьбе с коронавирусом / bbc.com

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что администрация Дональда Трампа не справляется с эпидемией коронавируса. Многие чиновники ведут себя безответственно в условиях острого кризиса.

По мнению 44-го президента США, руководство страны даже не старается делать вид, что контролирует непростую ситуацию. Об этом Обама заявил в видеообращении к студентам-выпускникам нескольких колледжей и университетов, пишет BBC.

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О чем Обама говорил студентам

Он отметил, что мир переживает сложные времена. Его охватила пандемия коронавирус и ужасный спад экономики.

По словам Обамы, критическая ситуация с коронавирусом дала понять, что некоторые политики не осознают, что они делают.

Многие из них даже не делают вид, что отвечают за что-нибудь, –
пояснил Обама.

Бывший президент считает, что администрация Трампа не справляется с эпидемией коронавирус.

Правило не критиковать предшественника

  • Интересно, что в американской политике существует негласное правило. Бывшие президенты прямо не критикуют своих преемников.
  • Барак Обама придерживался этой традиции. Начиная с 2017 года, он не высказывался критически о действиях Дональда Трампа.
  • Однако на днях Обама открыто заявил, что поддерживает президентскую кампанию Джона Байдена. А в разговоре со своими бывшими сотрудниками назвал действия нынешнего правительства в условиях эпидемии коронавирус "абсолютно хаотичной катастрофой".

Обратите внимание! По состоянию на 17 мая там зафиксировали более 1,5 миллиона случаев коронавируса. От болезни умерли более 90 тысяч больных, выздороветь удалось почти 340 тысячам.

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Барак Обама Дональд Трамп Новости США Новости политики Здоровье Здоровая жизнь
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