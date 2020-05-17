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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Боротьба з COVID-19 у США: Обама розкритикував методи Трампа

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Боротьба з COVID-19 у США: Обама розкритикував методи Трампа
Обама розкритикував методи Трампа у боротьбі з коронавірусом / bbc.com

Колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що адміністрація Дональда Трампа не справляється з епідемією коронавірусу. Багато чиновників поводяться безвідповідально в умовах гострої кризи.

На думку 44-го президента США, керівництво країни навіть не старається вдавати, що контролює непросту ситуацію. Про це Обама заявив у відеозверненні до студентів-випускників декількох коледжів та університетів, пише BBC.

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Про що Обама говорив студентам

Він зазначив, що світ переживає складні часи. Його охопила пандемія коронавірусу та жахливий спад економіки.

За словами Обами, критична ситуація з коронавірусом дала зрозуміти, що деякі політики не усвідомлюють, що вони роблять.

Багато з них навіть не вдають, що відповідають за що-небудь, – 
пояснив Обама.

Колишній президент вважає, що адміністрація Трампа не справляється з епідемією коронавірусу.

Правило не критикувати попередника

  • Цікаво, що в американській політиці існує негласне правило. Колишні президенти прямо не критикують своїх наступників.
  • Барак Обама дотримувався цієї традиції. Починаючи з 2017 року, він не висловлювався критично про дії Дональда Трампа.
  • Однак днями Обама відкрито заявив, що підтримує президентську кампанію Джона Байдена. А у розмові зі своїми колишніми співробітниками назвав дії нинішнього уряду в умовах епідемії коронавірусу "абсолютно хаотичною катастрофою".

Зверніть увагу! Станом на 17 травня там зафіксували понад 1,5 мільйона випадків коронавірусу. Від недуги померли понад 90 тисяч хворих, одужати вдалося майже 340 тисячам.

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус COVID-19 Барак Обама Дональд Трамп Новини США Новини політики Здоров'я Здорове життя
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