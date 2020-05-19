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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ

Ви будете здивовані, – Трамп назвав ліки, які приймає, щоб не захворіти на COVID-19

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Трамп назвав ліки, які приймає, щоб не захворіти на COVID-19
Трамп проти корогнавірусу приймає сумнівний препарат / Колаж 24 каналу

Президент США Дональд Трамп заявив, що про всяк випадок вже понад тиждень отримує гідроксихлорохін для профілактики COVID-19. Лікарі не вірять в ефективність цього препарату, а от Трамп – вірить. Маски ж, нагадаємо, він не носить принципово.

Жодних масок, натомість – цинк і гідроксихлорохін

Про свої "гастромедичні" вподобання Трамп говорив журналістам у Білому домі в понеділок, 18 травня. У виданні CNBC зацитували заяви американського президента. 

До теми Боротьба з COVID-19 у США: Обама розкритикував методи Трампа

Так, я його отримую (мовилося про гідроксихлорохін – 24 канал). Ви були б здивовані тим, скільки людей його вживають, особливо працівники на передовій (ймовірно, мовилося про лікарів, які на передовій протистояння коронавірусу, але Трамп міг мати на думці й військових – 24 канал),
– сказав президент США.

І додав, що вживає препарат вже кілька тижнів, бо "це добре – я чув багато хороших історій". Разом із гідроксихлорохіном Трамп, за його ж словами, вживає цинк і азитроміцин.

При цьому, нагадаємо, Трамп досі принципово відмовляється носити маску, хоча наказав робити це усім працівникам Білого дому.

Чи дійсно гідроксихлорохін ефективний проти коронавірусу

  • Трамп говорить про гідроксихлорохін чи не з березня, однак навіть у США дослідження показали сумніву ефективність препарату в лікуванні COVID-19. Натомість, підвищувати ризик серцевого нападу він більш ніж може.

Коронавірус у США, а ця країна є антилідером у світі за кількістю інфікованих, виявили вже у понад 1,5 мільйона людей, 92 тисячі з яких померли.

Симптоми коронавірусу
Перебіг коронавірусної хвороби / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавірус COVID-19 Ліки Дональд Трамп Новини США Здоров'я
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