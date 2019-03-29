Травма головы у ребенка: Комаровский объяснил, когда бежать к врачу

Если же ребенок до года ударился головой, то это должно насторожить родителей. Все потому, что травмы младенцев и детей старшего возраста имеют принципиальное различие. У первых в полости черепа находится большое количество жидкости .

Детский врач Евгений Комаровский отмечает: у младенцев есть темечко, а также податливые и подвижные швы между костями черепа. Все это создает возможность амортизации и снижает риск от ударов головой и по голове.

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Поэтому большинство травм головы у детей до года младенцев заканчивается хорошо, но к любому удару по голове нужно относиться серьезно. Все потому, что возможные опасные повреждения вещества мозга и кровотечения в полости черепа.

Врач назвал симптомы, указывающие на опасную травму головы у детей

• потеря сознания любой продолжительности;

• неадекватное поведение;

• необычная сонливость

• судороги

• приступы рвоты (более одного раза);

• неспособность двигать рукой или ногой

• зрачки разного размера;

• появление темных (темно-синих) пятен под глазами или ушами;

• кровотечение из носа или ушей;

• выделение бесцветной или кровяной жидкости из носа или ушей.

Необычная сонливость после травмы головы у младенца – тревожный симптом

При этих симптомах нужно немедленно обратиться к медикам.

Евгений Комаровский отмечает: эти симптомы могут возникать не сразу, поэтому родители обязательно должны внимательно наблюдать за ребенком в течение 24 часов после травмы головы.

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