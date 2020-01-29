У мужчины 10 лет в мозгу жил глист: фото и видео
Мужчину постоянно беспокоили головные боли, и врачи долго не могли найти причину. Но со временем нашли в его мозгу ленточного червя.
Мужчина в течение 10 лет страдал от головных болей и неоднократно обращался к врачам у себя на родине в Мексике, но справиться с этим расстройством не мог, пишет Daily mail.
Также по теме: У украинца извлекли из глаза 12-сантиметрового глиста
Он употреблял разного рода анальгетики, которые позволяли на некоторое время избавиться от болевых ощущений, но потом боли в голове возобновлялись. И только в Техасе он попал к американским врачам и причина хронических болей была установлена.
Червя нашли с помощью МРТ / Daily mail.
Проведенное МРТ показало наличие большого ленточного червя, который проник в мозг человека. В его организм этот червь попал после того, как мужчина ел плохо обработанную свинину.
Именно она и стала причиной развития инфекции под названием нейроцистицеркоз. Отметим, что паразитические инфекции встречаются достаточно часто, но в очень редких случаях черви добираются до мозга, и такие осложнения могут вызвать тяжелые последствия.
Врачи продемонстрировали гельминта, которого достали из мозга: смотреть видео
После того, как паразита извлекли из мозга – постоянные головные боли и частые приступы тошноты у мужчины исчезли. Врачи считают, что он полностью выздоровеет.
Тщательно готовьте мясо, мойте руки, овощи и фрукты, чтобы не попасть в такую ситуацию, как этот мужчина.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.