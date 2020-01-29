У мужчины 10 лет в мозгу жил глист: фото и видео

Мужчину постоянно беспокоили головные боли, и врачи долго не могли найти причину. Но со временем нашли в его мозгу ленточного червя.

Мужчина в течение 10 лет страдал от головных болей и неоднократно обращался к врачам у себя на родине в Мексике, но справиться с этим расстройством не мог, пишет Daily mail.

Также по теме: У украинца извлекли из глаза 12-сантиметрового глиста

Он употреблял разного рода анальгетики, которые позволяли на некоторое время избавиться от болевых ощущений, но потом боли в голове возобновлялись. И только в Техасе он попал к американским врачам и причина хронических болей была установлена.



Червя нашли с помощью МРТ / Daily mail.

Проведенное МРТ показало наличие большого ленточного червя, который проник в мозг человека. В его организм этот червь попал после того, как мужчина ел плохо обработанную свинину.

Нейроцистицеркозом – что это? Заражение глистами, которые могут жить и размножаться под кожей, в мышцах, глазах, головном и костном мозге.

Именно она и стала причиной развития инфекции под названием нейроцистицеркоз. Отметим, что паразитические инфекции встречаются достаточно часто, но в очень редких случаях черви добираются до мозга, и такие осложнения могут вызвать тяжелые последствия.

Врачи продемонстрировали гельминта, которого достали из мозга: смотреть видео

После того, как паразита извлекли из мозга – постоянные головные боли и частые приступы тошноты у мужчины исчезли. Врачи считают, что он полностью выздоровеет.

Тщательно готовьте мясо, мойте руки, овощи и фрукты, чтобы не попасть в такую ситуацию, как этот мужчина.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.