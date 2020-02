Ученые опровергли бессимптомную передачу коронавируса

Предварительная информация немецких специалистов о том, что коронавирус могут передавать пациенты без симптомов ложная. Повторная проверка показала, что у пациентки с коронавирусом симптомы все же были. Но нужно быть внимательнее.

Институт Роберта Коха (RKI) – медицинская госучреждение Германии выяснил действительно ли вирус может передаваться от пациентов, у которых еще нет симптомов, пишет Science.

В журнале The New England Journal of Medicine (NEJM) 30 января опубликовали статью, в которой говорилось о первых случаях заражения китайским коронавирусом в Германии. Информация вызвала резонанс, ведь подтверждала то, чего так боялись медицинские работники: передавать вирус 2019 nCoV могут даже те, у кого нет симптомов заболевания. В таком случае контролировать распространение болезни становится гораздо сложнее.

Китайские исследователи ранее предполагали, что бессимптомные пациенты могут передавать вирус, но доказательств у них не было. После выхода этой статьи сомнения исчезли.

В статье рассказали о случаях заражения, которые зафиксировали после того, как женщина из Шанхая побывала в командировке в Баварии с 20 по 21 января, где встретилась с первым из четверки больных. Тогда, как уверяли авторы статьи, она не чувствовала себя больной.



Симптомы коронавируса не являются специфическими/Фото: DPA/AP IMAGES

Проблема в том, что исследователи на самом деле не говорили с этой женщиной, а ссылались в своих выводах только на показаниях тех, кто с ней контактировал.

Они сказали нам, что пациентка из Китая не демонстрировала каких-либо признаков симптомов,

– отметил автор статьи Михаэль Хельшер.

Сотрудники RKI – медицинской госучреждения Германии поговорили с этой женщиной по телефону, и обнаружили, что во время поездки в Германию она уже чувствовала недомогания: боли в мышцах и усталость. А также сбивала температуру парацетамолом.

Впрочем, тот факт, что в данном случае произошла ошибка, не означает, что передача вируса от бессимптомных пациентов не происходит.

В ВОЗ при этом заявляют, что даже если это и так, то тип передачи играет незначительную роль в распространении вируса. Люди, которые чихают или кашляют, с большей вероятностью станут источником заражения.

