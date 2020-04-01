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Украинцев могут обязать носить маски и ограничить количество людей на улице

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"Масочный режим" могут ввести в Украине / УНИАН

На время карантина в Украине могут ввести обязательный "масочный режим". Украинцев могут обязать носить маски с 6 до 24 апреля, а также ограничить количество людей на улице.

"Масочный режим" обсудили на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, говорится в сообщении на сайте президента.

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В частности, во время совещания рассмотрели необходимость внедрения более жестких карантинных мероприятий.

Речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничение количества людей на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом,
– говорится в сообщении.

Для предотвращения этого власти обсудила со всеми телевизионными группами вопрос трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала не дали ответ относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются.

Ранее правительство усилило карантинные мероприятия:

  • Люди, которые контактировали с больным COVID-19 или болеют коронавирусом и не нуждаются в госпитализации, обязаны соблюдать режим самоизоляции.
  • Люди, которые посещали страны/регионы в местнах передачи вируса в обществе в соответствии с ситуационными отчетами ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.

Важно! По состоянию на 1 апреля в Украине в Минздраве официально подтвердили 669 положительных результатов на коронавирус COVID-19. Больше всего больных в Киеве. Также значительно возросло количество новых случаев на Черкасщине. Сейчас во всех областях, кроме Николаевской, выявлены случаи заражения COVID-19.

Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

 

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Лечение Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Паска Новости Здоровье Владимир Зеленский
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