Украинцев могут обязать носить маски и ограничить количество людей на улице
На время карантина в Украине могут ввести обязательный "масочный режим". Украинцев могут обязать носить маски с 6 до 24 апреля, а также ограничить количество людей на улице.
"Масочный режим" обсудили на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, говорится в сообщении на сайте президента.
Читайте также: Больным коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины: постановление правительства
В частности, во время совещания рассмотрели необходимость внедрения более жестких карантинных мероприятий.
Речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничение количества людей на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом,
– говорится в сообщении.
Для предотвращения этого власти обсудила со всеми телевизионными группами вопрос трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала не дали ответ относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются.
Ранее правительство усилило карантинные мероприятия:
- Люди, которые контактировали с больным COVID-19 или болеют коронавирусом и не нуждаются в госпитализации, обязаны соблюдать режим самоизоляции.
- Люди, которые посещали страны/регионы в местнах передачи вируса в обществе в соответствии с ситуационными отчетами ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.
Важно! По состоянию на 1 апреля в Украине в Минздраве официально подтвердили 669 положительных результатов на коронавирус COVID-19. Больше всего больных в Киеве. Также значительно возросло количество новых случаев на Черкасщине. Сейчас во всех областях, кроме Николаевской, выявлены случаи заражения COVID-19.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографикасегодня , 06:20
-
В Ухане закрыли больницу для пациентов с тяжелой формой коронавирусасегодня , 09:46
-
Персонал одесской больницы заявил, что не готов принимать больных коронавирусомсегодня , 08:52
-
На Тернопольщине увеличилось количество инфицированных медиков до 32сегодня , 11:41
-
В Украине 669 случаев COVID-19, 17 человек умерлисегодня , 10:09
-
В Винницкой области подтвердили 49 случаев коронавирусасегодня , 12:50