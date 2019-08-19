Умный пластырь анализирует состояние здоровья

Инженеры разработали экспериментальные наклейки, которые незаметно для человека считывают физиологические сигналы, поступающие от кожи и передают показатели здоровья на приемник. Сенсор начали тестировать на людях, которые жалуются на плохой сон и проблемы с сердцем. Впоследствии тестирование планируют продлить на пациентах с более тяжелыми заболеваниями.

Разработчики диагностической системы BodyNet создали устройство из беспроводных датчиков для кожи, которое в будущем сможет работать в тандеме с умной одеждой и отслеживать широкий спектр показателей здоровья – более точно, чем смарт-часы или смартфоны. Ученые из Стэнфордского университета уже представили первую версию такой системы, которая непрерывно выполняет мониторинг движений человека, а также пульса и дыхания.

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Эластичный сенсор создан в виде небольшой беспроводной наклейки, которая получает физиологические сигналы от кожи и передает их на миниатюрный датчик, закрепленный на одежде. Сенсор прилипает к коже как пластырь и не создает никакого дискомфорта.



Сенсор в виде беспроводной наклейки

Ученые протестировали систему в серии экспериментов, где закрепляли наклейки на запястье, животе, локтях и коленях. BodyNet собирал необходимые функциональные данные о движении конечностей, дыхании и сердцебиении.

Сейчас команда совершенствует BodyNet, чтобы интегрировать в него датчики пота и температуры.

Такие инновационные приборы смогут заменить лабораторные анализы крови, уверены ученые.

Пластырь планируют использовать для мониторинга состояния пациентов в больницах или дома, а также для спортсменов, которым необходимы эти данные для корректировки нагрузок. Однако, группа из Университета Беркли также обнаружила, что анализ уровня глюкозы через пот не всегда соответствует показателям в крови, поэтому пока диагностическую концепцию технологии приходится признать ограниченной.

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