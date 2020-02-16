Уровень заболеваемости гриппом растет: что надо знать, чтобы уберечься от болезни–советы медиков

От осложнений гриппа за прошедшую неделю умерло восемь украинцев. Всего с начала эпидсезона – более 20 человек. Чтобы уберечься от распространения вируса в большинстве регионов детей отправили на карантин. Что нужно знать, чтобы не стать жертвой гриппа – читайте дальше.

Запорожье

Девочка-подросток и две пожилых женщины умерли от осложнений гриппа в Запорожской области. Они были не привиты, еще и имели хронические болезни. Обратились за медицинской помощью больные слишком поздно – медики ничем уже не могли помочь.

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"Следует сказать, что все умершие имели состояния, которые относили их к группам риска. Обе женщины (пожилые, – 24 канал) страдали сахарным диабетом, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, ишемической болезни сердца. Одна из женщин перенесла два инсульта", – рассказала заведующая отделением областного лабораторного центра Минздрава Марина Колерова.



Медики в Запорожье готовят вакцину для пациентов

Львов

В нескольких городах, в частности и во Львове, решили бороться с распространением вируса в общественном транспорте. Уборщица подвижного состава Галина Маланич рассказала, что для тщательной дезинфекции транспорта к воде они добавляют противовирусное средство "Антихлор".



Во Львове регулярно моют общественный транспорт



Уборщицы используют противовирусное средство "Антихлор"

Влажную уборку в салонах проводят ежедневно. Поверхности, с которыми пассажиры контактируют чаще всего, уборщицы моют по несколько раз.

Харьков

Журналисты 24 канала решили опросить прохожих на улицах Харькова, вакцинировались ли те. Однако ни один из опрошенных, как оказалось, этого не сделал. Одни не доверяют врачам, другие просто уверены, что их организм справится сам. Большинство харьковчан уверены, что лучше всего от гриппа помогает лук, чеснок и лимон.

"Надо принимать препарат "Цибусало" – это лук с салом", – сказал харьковчанин Михаил.



Харьковчанин Михаил считает, что чтобы не заболеть – нужно кушать витамины

Что стоит знать, чтобы избежать заражения гриппом

Врачи посчитали, что за последние 20 лет появилось более 40 новых штаммов гриппа. Несмотря на это, украинцы не спешат вакцинироваться. Медики не отрицают, что витамины и здоровое питание – это полезно. Однако подчеркивают, что не стоит недооценивать важность вакцинации. Проводить прививку рекомендуют еще до начала эпидсезона.

Врач-иммунолог Андрей Волянский "Если мы вакцинируем пациента, а он сразу заражается гриппом – вакцина не поможет. Полноценная защита производится в течение двух недель".







Также медики советуют отдыхать, ведь здоровому организму легче противостоять вирусу.



Кому необходимо прививаться обязательно / Инфографика 24 канала