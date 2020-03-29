В Черновицкой области 16 новых больных COVID-19, среди них ребенок

За сутки 29 марта количество инфицированных на Буковине выросло до 75 пациентов, вирус охватил 9 из 11 районов области. Однако есть и хорошая новость – выздоровел пожилой мужчина, который вторым у регионов подхватил недуг.

Коронавирусом заболел 5-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

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Однако, удалось выздороветь мужчине, который 12 марта заболел и оказался вторым инфицированным в Черновицкой области и в целом Украине. Он лечился в областной больнице и его результаты дважды подряд оказались отрицательными.

Важно также отметить, что это уже шестой пациент, который выздоровел от коронавируса. Все предыдущие пациенты, которые побороли недуг, также из Черновицкой области.

География распространения новых случаев:

Черновцы – 4 человек

Большой Кучуров Сторожинецкого района – 2 человека

Годилов Сторожинецкого района – 2 человека

Топоривцы Новоселицкого района – 2 человека

Байраки Герцаевского района – 2 человек

Глубокая – 1 человек

Великая Буда, Герцаевский район – 1 человек

Петрашовка Герцаевского района-1 человек

Ломачинцы Сокирянского района – 1 человек.



Как предотвратить распространение коронавируса / инфографика 24 канала