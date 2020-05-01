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В Днепре медики самоизолировались в больнице

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Врачи в Днепре самоизолировались в медучреждении
Врачи в Днепре самоизолировались в медучреждении / 24 канал

У пациента больницы имени Мечникова в Днепре подтвердили COVID-19. Коллектив медучреждения решил там самоизолироваться.

Важно Хотелось бы лучшего отношения, – врач-инфекционист рассказала о минимальных надбавках медикам

Однако врачи будут и дальше оказывать помощь тем больным, которые лечатся у них на стационаре в этот момент.

Это выбор коллектива больницы, согласованный с администрацией, поэтому никаких принуждений не могло быть. Эта больница известна тем, что оказывает огромный объем помощи нашим воинам, находящимся на передовой. Поэтому коллектив очень ответственный и сам проявил такую инициативу,
– отметила Микичак.

По ее словам, вопрос оплаты медикам будет решать администрация больницы.

Что известно о больных коронавирусом медиков?
В Украине коронавирусом заболели более 2 тысяч медиков. Большинство из них заразились от больных пациентов. Такое количество больных COVID-19 медработников составляет почти 20% от всех подтвержденных случаев. То есть, каждый 5-й инфицированный в Украине – работник медучреждения.

Чим відрізняється карантин від самоізоляції інфографіка 24 канал
Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала

Автор: Алина Олиховская
Теги: Здоровье Новости Украины Коронавирус COVID-19 Лечение Медицина Коронавирус в Украине Новости Днепра
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