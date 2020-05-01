В Днепре медики самоизолировались в больнице

У пациента больницы имени Мечникова в Днепре подтвердили COVID-19. Коллектив медучреждения решил там самоизолироваться.

Важно Хотелось бы лучшего отношения, – врач-инфекционист рассказала о минимальных надбавках медикам

Однако врачи будут и дальше оказывать помощь тем больным, которые лечатся у них на стационаре в этот момент.

Это выбор коллектива больницы, согласованный с администрацией, поэтому никаких принуждений не могло быть. Эта больница известна тем, что оказывает огромный объем помощи нашим воинам, находящимся на передовой. Поэтому коллектив очень ответственный и сам проявил такую инициативу,

– отметила Микичак.

По ее словам, вопрос оплаты медикам будет решать администрация больницы.

Что известно о больных коронавирусом медиков?

В Украине коронавирусом заболели более 2 тысяч медиков. Большинство из них заразились от больных пациентов. Такое количество больных COVID-19 медработников составляет почти 20% от всех подтвержденных случаев. То есть, каждый 5-й инфицированный в Украине – работник медучреждения.



Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала